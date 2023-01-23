Kocaeli Üniversitesi personelinin banka promosyon haklarına sahip çıkılmalıdır

Eğitim-Bir-Sen Kocaeli 2 No’lu Şube Yönetimi'nin açıklaması şöyle:

"Bilindiği üzere enflasyon oranlarındaki yükseliş ve bunun sonucu olarak kamu görevlilerinin maaşlarında yapılan oransal artış karşısında banka maaş ödeme anlaşmasındaki promosyon bedelleri düşük kaldığı için birçok kurumda revize edildi. Gerekli düzenlemeyi yapmak istemeyen bankalar ile sözleşmeler iptal edilerek, yeni rakamlar üzerinden anlaşmalar yapıldı. Bu bağlamda, Kocaeli Üniversitesi’nde yetkili sendika olarak, çalışanların maddi haklarının gözetilmesi amacıyla, promosyon anlaşmasının revize edilmesi ya da sonuç alınamazsa iptal edilmesi taleplerimizi daha önce üniversite yönetimine ilettik. Üniversite yönetimi, Ziraat Bankası ile güncelleme yönünde yaptıkları görüşmelerden beklenildiği gibi sonuç alınamaması üzerine sözleşmeyi tek taraflı olarak iptal etti. Bunun üzerine yönetim tarafından, Ziraat Bankası’nın sözleşmenin iptal edilmesi nedeniyle 41 milyon gibi bir rakamı tazminat olarak istediği bilgisi tüm sendikalarla paylaşıldı. Ayrıca tazminat bedelinin yeni yapılacak ihaleye şart olarak sunulacağı ve kişi başına yaklaşık 7.343,00.-TL gibi bir rakamın personele ödenecek tutardan kesileceği belirtildi. Bu şartlar altında yapılan ihale sürecinde, oluşturulan ihale komisyonunda yetkili sendika olarak yasal sorumluluğumuz olduğu üzere yer aldık. İhale şartnamesinde ihale alt sınırı olarak belirlenen tutarın ihaleye teklif veren hiçbir banka tarafından karşılanmadığı anlaşıldığından, ihale sürecindeki yetkili sendikaların ve yönetimin görüş birliği etmesi üzerine tekrar ihaleye çıkılmak üzere birinci ihale sonlandırıldı. İkinci kez yapılan ihale de ise üniversite kurum yetkilileri bir önceki ihale de belirlenmiş ihale bedelinin hiçbir banka tarafından karşılanmadığının tespiti üzerine bu defa ihale komisyonunun görüşünü almaksızın açık artırmaya gitmeden ihaleyi sonlandırdı. Daha sonrasında üniversite yönetimi tarafından sürece ilişkin olarak paydaşlara (üniversite personeli, sendikalar, özellikle ihale komisyonunda yer alan yetkili sendikalar, bankalar) hiçbir bilgi paylaşımı yapılmadı.

BİLGİ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLMAKTADIR

Tüm bu süreçlerden sonra üniversite yönetimi ile yapılan görüşmelerimizde çalışanların promosyon haklarını ısrarla gündeme getirmekteyiz. Yapılan görüşmeler sonunda üniversite yönetimi tarafından sendikamıza, Ziraat Bankası’na sözleşmenin yenilenmesi yönünde yazı yazıldığı ve dönüş beklendiği bilgisi verildi. Süreç hakkında çalışanların bilgilendirilmemesi, çok farklı rakamların ve söylemlerin konuşulduğu dedikodulara meydan vermekte ve bilgi kirliliğine neden olmaktadır. Bu nedenle, sözleşme yapma ve iptal etme yetkisini elinde bulunduran üniversite yönetiminin, banka promosyonu ile ilgili personelin beklentilerini karşılama yönünde adım atması ve tüm çalışanlarını açık ve net bir şekilde bilgilendirme sorumluluğunu üstlenmesi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.