Körfez DP’de Yıldız’la devam

Demokrat Parti (DP) Körfez İlçe Teşkilatı’nın olağan genel kurulu önceki gün gerçekleşti. Parti binasında yapılan kongrede tek aday olan mevcut Başkan Veli Yıldız, delegelerin desteği ile yeniden göreve seçildi. Gerçekleşen kongreye DP’li yöneticiler ve çok sayıda partilinin yanı sıra diğer siyasi partilerin yöneticileri ile STK temsilcileri de katıldı.
BÜYÜK İLGİ GÖSTERİLDİ
Genel kurula katılanlar arasında; “DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DP’nin önemli isimlerinden Olcay Çelik, İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit, eski il başkanlarından Kadir Ayhan, Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği Başkanı, İYİ Parti Körfez Teşkilatı’nın önemli isimlerinden Tugay Polat, Saadet Partisi Körfez İlçe Başkanı Mehmet Ali Tahtalı, CHP’den milletvekili aday adayı olması beklenen Bozkurt Uslu ile çok sayıda davetli katıldı.
“KÖRFEZ, DP’NİN KALESİDİR”
Kongrede konuşan ilçe başkanı Veli Yıldız, “77 yıllık köklü bir tarihe sahip olan partimiz, genel başkanımız Gültekin Uysal ve yol arkadaşlarıyla beraber yeniden ‘Yeter söz milletindir” diyerek iktidara gelecektir. Körfez ilçemiz, Demokrat Partimizin kalesidir. Tüm yönetim kurulumuzla birlikte ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
YÖNETİM KURULU
Veli YILDIZ (Başkan)
Cevdet GÜRLER
İbrahim İNAN
Mehmet BEKÇİ
Arzu ŞAHİN
Özcan AK
Nihat KAÇAR
Berna İĞMEN
Fatih BAHAR
Ceyhun YÜKSEL
Güzide KOŞAR METİN
Ayhan DOĞANÇAY
Sedat KESKİN
Kazım KURTOĞLU
Naci BEKAR
İL DELEGELERİ
Fuat ÇAKIR
Cemil ÇORUH
Mehmet Ekrem KORUCUOĞLU
Hüsamettin ÖZKAN
Veli YILDIZ
Abdullah BOZKURT
Ayhan DOĞANÇAY
Aşır ÇoşgunARGAN
Ahmet Muammer SARIL
Ahmet KOÇBAŞ
Arzu ŞAHİN
Aydın ÜÇGEN
Aydın ÜNSAL
Ahmet ULUCE
Abdulbaki NİHAN
Ahmet ÖZTÜRK
Ahmet ENGİN AVCI
Berna İĞMEN
Birgül KOŞAR
Bozkurt KURT
Burhan ÇELİK
Baki AKBAŞ
Battal UZMAN
Berrin AKAR
Burhan EŞOL
Cevdet GÜRLER
Cemil CESUR
Cevdet ÇETİNKAYA
Fikri TAŞDELEN
Cengiz ALTIN
Cemil ÖZTÜRK
Ceyhun YÜKSEL
Erdal KAYA
Erkin ÖZEL
Ekrem ESE
Engin HALİL
Emine GÜRLER
Erdal KARABULUT
Ekrem ÇOŞGUN
Erol KAHVECİOĞLU
Erdem GÖNENÇ
Fevzi GÜÇLÜ
Fatma ŞEKER
Filiz TURGUT
Fatih BAHAR
Gökhan YILMAZ
Güzide KOÇSAR METİN
Ersin AYKAÇ
Halil İbrahim CESUR
Hatice İNAN
Hacer ARGAN
Hasan YILDIZ
Hülya ULUZMAN
Hüseyin ŞEHİN
İbrahim UYAR
İbrahim İNAN
İbrahim ALKAN
İbrahim BAYGIN
İrfan EŞOL
Kasım ÇESUR
Kazım KURTOĞLU
Kıymet KURTOĞLU
Latif AKAR
Mehmet BEKÇİ
Mehmet EMİN AKAR
Mehmet KİBAR
Mustafa MEMİŞ
Muhterem SERT
Murat TAŞDELEN
Mustafa YILDIZ
Mehmet AYDIN
Mehmet KORKMAZ
MevlütBİRİCİK
Murat KOŞAR
Menşur TURGUT
Mehmet DEMİRHAN
Melih YAZICIOĞLU
Mehmet KÜÇÜKARICI
MevlütEKİNCİ
Mustafa BAYBURTLU
Mustafa GENÇ
Mustafa KORUR
Murat SEVİNÇ
Mehmet Ali ÜNSAL
Naci BEKAR
Nazan ŞAHİN
Nihat KAÇAR
Nihat DENİZ
Nevzat AKAR
Nihat DUMAN
Nihat EŞOL
Özlem YAMAN
Ömer TURGUT
Öykü Zeynep KOŞAR
Özcan SARIL
Özcan AK
Rasim YLDIZ
Rukiye YILDIZ
Rukiye KIRAT
Rıdvan METİN
SerbayÜN
Serap YILDIZ
Simge TURGUT
Safinaz BİRİCİK
Sedat KESKİN
Selami KARABULUT
Salim ÖZTKÜR
SağreVAROL
Selda ÇİFTCİ
SefanurTOLUNAY
Şöhret BEKÇİ
Şükran YILDIZ
Şanlı ÖZKAL Şefik ÇOLAK
Türkan İNAN
Tarkan KURT
Uğur AKAR
Ufuk NEŞE
Yasin ARIK
Yüksel ÇAKAL
Yusuf TÜRKKÖLESİ
Zafer PÖKE
Saadet Partisi Körfez İlçe Başkanı Mehmet Ali Tahtalı ve yönetimi ile CHP’li Bozkurt Uslu da düzenlenen kongrede hazır bulundu.
TEBRİK: Kongreye katılan DP’liler ve diğer konuklar, Veli Yıldız başkanlığındaki DP Körfez İlçe yönetimini tebrik ederek başarılar dilediler.
VELİ: Veli Yıldız, rakipsiz girdiği kongrede ilçe başkanlığına yeniden seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.