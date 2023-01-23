Körfez DP’de Yıldız’la devam

Demokrat Parti (DP) Körfez İlçe Teşkilatı’nın olağan genel kurulu önceki gün gerçekleşti. Parti binasında yapılan kongrede tek aday olan mevcut Başkan Veli Yıldız, delegelerin desteği ile yeniden göreve seçildi. Gerçekleşen kongreye DP’li yöneticiler ve çok sayıda partilinin yanı sıra diğer siyasi partilerin yöneticileri ile STK temsilcileri de katıldı.

BÜYÜK İLGİ GÖSTERİLDİ

Genel kurula katılanlar arasında; “DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, DP’nin önemli isimlerinden Olcay Çelik, İzmit İlçe Başkanı Nuray Macit, eski il başkanlarından Kadir Ayhan, Kocaeli Öğrenim Gençliğine Yardım Derneği Başkanı, İYİ Parti Körfez Teşkilatı’nın önemli isimlerinden Tugay Polat, Saadet Partisi Körfez İlçe Başkanı Mehmet Ali Tahtalı, CHP’den milletvekili aday adayı olması beklenen Bozkurt Uslu ile çok sayıda davetli katıldı.

“KÖRFEZ, DP’NİN KALESİDİR”

Kongrede konuşan ilçe başkanı Veli Yıldız, “77 yıllık köklü bir tarihe sahip olan partimiz, genel başkanımız Gültekin Uysal ve yol arkadaşlarıyla beraber yeniden ‘Yeter söz milletindir” diyerek iktidara gelecektir. Körfez ilçemiz, Demokrat Partimizin kalesidir. Tüm yönetim kurulumuzla birlikte ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

YÖNETİM KURULU

Veli YILDIZ (Başkan)

Cevdet GÜRLER

İbrahim İNAN

Mehmet BEKÇİ

Arzu ŞAHİN

Özcan AK

Nihat KAÇAR

Berna İĞMEN

Fatih BAHAR

Ceyhun YÜKSEL

Güzide KOŞAR METİN

Ayhan DOĞANÇAY

Sedat KESKİN

Kazım KURTOĞLU

Naci BEKAR

İL DELEGELERİ

Fuat ÇAKIR

Cemil ÇORUH

Mehmet Ekrem KORUCUOĞLU

Hüsamettin ÖZKAN

Veli YILDIZ

Abdullah BOZKURT

Ayhan DOĞANÇAY

Aşır ÇoşgunARGAN

Ahmet Muammer SARIL

Ahmet KOÇBAŞ

Arzu ŞAHİN

Aydın ÜÇGEN

Aydın ÜNSAL

Ahmet ULUCE

Abdulbaki NİHAN

Ahmet ÖZTÜRK

Ahmet ENGİN AVCI

Berna İĞMEN

Birgül KOŞAR

Bozkurt KURT

Burhan ÇELİK

Baki AKBAŞ

Battal UZMAN

Berrin AKAR

Burhan EŞOL

Cevdet GÜRLER

Cemil CESUR

Cevdet ÇETİNKAYA

Fikri TAŞDELEN

Cengiz ALTIN

Cemil ÖZTÜRK

Ceyhun YÜKSEL

Erdal KAYA

Erkin ÖZEL

Ekrem ESE

Engin HALİL

Emine GÜRLER

Erdal KARABULUT

Ekrem ÇOŞGUN

Erol KAHVECİOĞLU

Erdem GÖNENÇ

Fevzi GÜÇLÜ

Fatma ŞEKER

Filiz TURGUT

Fatih BAHAR

Gökhan YILMAZ

Güzide KOÇSAR METİN

Ersin AYKAÇ

Halil İbrahim CESUR

Hatice İNAN

Hacer ARGAN

Hasan YILDIZ

Hülya ULUZMAN

Hüseyin ŞEHİN

İbrahim UYAR

İbrahim İNAN

İbrahim ALKAN

İbrahim BAYGIN

İrfan EŞOL

Kasım ÇESUR

Kazım KURTOĞLU

Kıymet KURTOĞLU

Latif AKAR

Mehmet BEKÇİ

Mehmet EMİN AKAR

Mehmet KİBAR

Mustafa MEMİŞ

Muhterem SERT

Murat TAŞDELEN

Mustafa YILDIZ

Mehmet AYDIN

Mehmet KORKMAZ

MevlütBİRİCİK

Murat KOŞAR

Menşur TURGUT

Mehmet DEMİRHAN

Melih YAZICIOĞLU

Mehmet KÜÇÜKARICI

MevlütEKİNCİ

Mustafa BAYBURTLU

Mustafa GENÇ

Mustafa KORUR

Murat SEVİNÇ

Mehmet Ali ÜNSAL

Naci BEKAR

Nazan ŞAHİN

Nihat KAÇAR

Nihat DENİZ

Nevzat AKAR

Nihat DUMAN

Nihat EŞOL

Özlem YAMAN

Ömer TURGUT

Öykü Zeynep KOŞAR

Özcan SARIL

Özcan AK

Rasim YLDIZ

Rukiye YILDIZ

Rukiye KIRAT

Rıdvan METİN

SerbayÜN

Serap YILDIZ

Simge TURGUT

Safinaz BİRİCİK

Sedat KESKİN

Selami KARABULUT

Salim ÖZTKÜR

SağreVAROL

Selda ÇİFTCİ

SefanurTOLUNAY

Şöhret BEKÇİ

Şükran YILDIZ

Şanlı ÖZKAL Şefik ÇOLAK

Türkan İNAN

Tarkan KURT

Uğur AKAR

Ufuk NEŞE

Yasin ARIK

Yüksel ÇAKAL

Yusuf TÜRKKÖLESİ

Zafer PÖKE

Saadet Partisi Körfez İlçe Başkanı Mehmet Ali Tahtalı ve yönetimi ile CHP’li Bozkurt Uslu da düzenlenen kongrede hazır bulundu.

TEBRİK: Kongreye katılan DP’liler ve diğer konuklar, Veli Yıldız başkanlığındaki DP Körfez İlçe yönetimini tebrik ederek başarılar dilediler.

VELİ: Veli Yıldız, rakipsiz girdiği kongrede ilçe başkanlığına yeniden seçildi.