Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki başkanlarından, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç, 87 yaşında hayatını kaybetti. 60 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan Orhan Erinç'in ölüm haberi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Erinç’in cenaze bilgileri ise henüz netleşmedi.