23 Oca 2023 - 14:14- Asayiş G: 23 Oca 2023 - 14:17

Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti

Türkiye eski Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) başkanı Orhan Erinç 87 yaşında vefat etti.
Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti mask

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki başkanlarından, Cumhuriyet Gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç, 87 yaşında hayatını kaybetti. 60 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan Orhan Erinç'in ölüm haberi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. Erinç’in cenaze bilgileri ise henüz netleşmedi.
# türkiye

23 Oca 2023 - 14:14 - Asayiş

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