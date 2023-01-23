23 Oca 2023 - 14:19- Ekonomi G: 23 Oca 2023 - 14:48

Simidi almak artık lüks oldu! İşte yeni fiyatı...

Yaklaşık iki haftadır 7.5 TL’ye satılan simide gelen zam onaylandı
Simidi almak artık lüks oldu! İşte yeni fiyatı... mask
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Kocaeli’de yaklaşık 15 gün önce simit fiyatına simitçiler tarafından zam yapılmıştı. Daha önce 6 TL’ye satılan simit, 7.5 TL’ye yükselmişti. Zammın Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından onaylanmadığı ortaya çıkmıştı. Kocaeli Fırıncılar Odası Ali Sarı, zamlı satılan simidin vatandaşlar tarafından alınmaması çağrısında bulunmuştu.

Bugün ise Kocaeli’de simidin 7.5 TL’den satışına onay verildi. Kocaeli Fırıncılar Odası’nın Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ile yaptığı görüşme sonucunda zamlı satılmasına karar verildi. Simitte resmi fiyat bugün (23 Ocak) itibariyle 7.5 TL oldu.
# karar, Vatandaşlar

23 Oca 2023 - 14:19 - Ekonomi

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