Simidi almak artık lüks oldu! İşte yeni fiyatı...

Kocaeli’de yaklaşık 15 gün önce simit fiyatına simitçiler tarafından zam yapılmıştı. Daha önce 6 TL’ye satılan simit, 7.5 TL’ye yükselmişti. Zammın Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Kocaeli Fırıncılar Odası tarafından onaylanmadığı ortaya çıkmıştı. Kocaeli Fırıncılar Odası Ali Sarı, zamlı satılan simidin vatandaşlar tarafından alınmaması çağrısında bulunmuştu.
Bugün ise Kocaeli’de simidin 7.5 TL’den satışına onay verildi. Kocaeli Fırıncılar Odası’nın Kocaeli İl Ticaret Müdürlüğü ile yaptığı görüşme sonucunda zamlı satılmasına karar verildi. Simitte resmi fiyat bugün (23 Ocak) itibariyle 7.5 TL oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.