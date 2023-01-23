Çakar, "Halkı açken, piknik masası ve bank satın alan lüks, gösteriş ve şatafat meraklıları"

CHP'den Milletvekili Aday Adayı, eski CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar Kocaeli Büyükşehir Belediyesine yüklendi. Büyükşehirin harcamaları ve borçları üzerinden yüklenen Çakar lüks ve şatafat meraklısı olarak gösterdi.

HER YIL İLK SIRADA

Çakar açıklamasında " Türkiye’nin en borçlu belediyesi olduğunu kabul etmeyen 2022 yılının en borçlu belediyesi AKPli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki parklar için 23 milyon 669 bin TL'lik piknik masası ve bank satın aldı. Yerel yönetimlerin Hazine borçlarına göre sıralandığı listede hemen her yıl ilk sırada yer alan AKPli Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Hazine borcu toplamı 2 milyar TL’nin üzerinde.

HALKIN GERÇEKLERİNDEN ÇOK UZAKSINIZ

Rekor borca karşın sık sık yüksek harcamaları ile gündeme gelen AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu harcamaların gerçekleştirilmesinde hangi borç kaynağını kullanıyor, nasıl bir rahatlık içerisinde hareket ediyor? Anlaşılır olmaktan da, halkın gerçeklerinden de çok uzaksınız. Böylelikle görüyoruz ki; AKP'li yöneticiler, halktan ve halkın gerçeklerinden kopmuş durumda.

HALKI AÇKEN, PİKNİK MASASI VE BANK SATIN ALAN

Bir tarafta karne hediyesi olarak evladına pirzola alan anne babalar, diğer yandan halkın parasını hunharca ve acımasızca görselliğe döken AKP'li yöneticiler, çocuğuna karne hediyesi olarak pirzola alabilen ailelerin bu piknik masası ve banklarda simit yiyeceğini mi düşünüyor? Simit de 7,50 TL olmuş durumda ey seçilmişler! Ey kaptan köşkünde devletin her türlü imkânından sonuna dek faydalanan ama aç yatan halkını umursamayan AKP'li yöneticiler. Ey halkı açlık ve sefalet içerisinde yaşam mücadelesi verirken acıma hissi yaşamayan milliyetçiler! Halkı açken, piknik masası ve bank satın alan lüks, gösteriş ve şatafat meraklıları.

BAKALIM VİCDANINIZ SIZLAYACAK MI?

Bir hesaplayın, böylesine gereksiz ve fahiş bir harcama tutarı ile sağlıklı beslenme şansı bulamayan kaç ihtiyaç sahibi aile doyar, bir pirzolaya sevinen kaç öğrenci evladımıza okullarında bir öğün yemek yedirilebilirdi. Sonra, elinizi vicdanınıza koymayı unutmayın. Bakalım vicdanınız sızlayacak mı?"ifadelerini kullandı