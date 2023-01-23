23 Oca 2023 - 14:29- Eğitim G: 23 Oca 2023 - 14:36

Başhekim Aksu’ya hemşehrilerinden destek

Kocaeli Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Vakfı yönetiminin kent genelindeki protokol ziyaretleri devam ediyor. Vakıf Başkanı Ahmet Önal ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve mütevelli heyeti, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Üniversitesi’nde özel bir ziyarette bulundu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başhekimlik görevine getirilen ve aslen Erzurumlu olan Prof. Dr. Maksut Görkem Aksu ile makamında bir araya geldi.
Başhekim Aksu’ya hemşehrilerinden destek mask
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“GÖRKEM HOCAMIZ GURURUMUZ”

Prof. Görkem Aksu’yu başhekimliğe atanması dolayısıyla tebrik eden Vakıf Başkanı Ahmet Önal, “Görkem hocamızın başarılı çalışmaları ile öne çıkacağından eminiz, kendisine inanıyoruz. Bir hemşehrimizin böylesine önemli bir göreve getirilmesinden de ayrıca gurur duyuyoruz. Hocamızın KOÜ Rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk’ten devraldığı bayrağı başarıyla taşıyacağına inancımız tamdır. Kendisine vakıf yönetimi olarak her türlü desteği vereceğiz” dedi ve kurumlar arasında iş birliği mesajı verdi.

AKSU MEMNUN KALDI

Önal, konuşmasının sonunda misafirperverliği dolayısıyla Aksu’ya teşekkür etti. Konukları ile yakından ilgilenen KOÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Görkem Aksu da verilen destek için teşekkür ederken, “Sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluyum. Kurumsal ve eğitimle ilgili her türlü iş birliğine hazırız” dedi. Bu arada buluşma sırasında yapılan faaliyetler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Erzurumlular Vakfı tarafından üniversiteli öğrencilere yönelik verilen burs desteği üzerinde duruldu.

KALABALIK HEYETLE GİTTİ

Bu arada gerçekleşen ziyaret sırasında Vakıf Başkanı Ahmet Önal’a, Mütevelli Heyeti üyeleri; Zekeriya Tiryaki, Ahmet Kavaz, Vakıf Başkan Vekili Emrah Karaman, başkan yardımcısı Çetin Çomaklı, genel sekreter Murat Şenel, yönetim kurulu üyeleri; Ali Kılıç, Mehmet Bahar, Necmettin Karakaya ve Şahin Önal eşlik etti.

23 Oca 2023 - 14:29 - Eğitim

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