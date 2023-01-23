Gebze'de seyir halindeki otomobil devrildi

Kaza, Barış Mahallesi Hayri Nacar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Hasan A. idaresindeki 34 HN 5423 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamamasıyla birlikte bir evin merdiven duvarına vurarak yan yattı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, aracın üzerinde bulunan pencereden kendisini dışarıya attı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan otomobil, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.