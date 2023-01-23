23 Oca 2023 - 14:40- Asayiş G: 23 Oca 2023 - 14:43

Gebze'de seyir halindeki otomobil devrildi

Gebze ilçesinde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği otomobil yan yattı. Sürücü, otomobilden burnu bile kanamadan çıktı.
Gebze'de seyir halindeki otomobil devrildi mask
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Kaza, Barış Mahallesi Hayri Nacar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Hasan A. idaresindeki 34 HN 5423 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamamasıyla birlikte bir evin merdiven duvarına vurarak yan yattı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü, aracın üzerinde bulunan pencereden kendisini dışarıya attı. Sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan otomobil, vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı.
# polis, kaza, otomobil

23 Oca 2023 - 14:40 - Asayiş

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