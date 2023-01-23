23 Oca 2023 - 15:07- Spor G: 23 Oca 2023 - 15:11

Başkan Koyun'a ve Gül’e destek mesajları moral verdi

Kocaelispor’da pazar günü yaşanan protestolar sonrasında morali bozulan başkan Engin Koyun ve teknik direktör Fırat Gül’e sosyal medyadan da destek ve kutlama mesajları geldi.
Başkan Koyun'a ve Gül’e destek mesajları moral verdi mask

Kocaelispor’da pazar günü yaşanan protestolar sonrasında morali bozulan başkan Engin Koyun ve teknik direktör Fırat Gül’e sosyal medyadan da destek ve kutlama mesajları geldi. Bir grup taraftardın tepkisinin stada yayılması sonrasında toplu tepki haline gelen protestoların ardından morali bozulan camiada, olumlu mesajlar yaralara merhem oldu. 3 puan farkla lider olan takım, 1.Lig yoluna koşar adım giderken yaşadığı protestolar, herkeste şok etkisi yarattı.
# takım, Kocaelispor

23 Oca 2023 - 15:07 - Spor

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