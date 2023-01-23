Kocaelispor’da pazar günü yaşanan protestolar sonrasında morali bozulan başkan Engin Koyun ve teknik direktör Fırat Gül’e sosyal medyadan da destek ve kutlama mesajları geldi. Bir grup taraftardın tepkisinin stada yayılması sonrasında toplu tepki haline gelen protestoların ardından morali bozulan camiada, olumlu mesajlar yaralara merhem oldu. 3 puan farkla lider olan takım, 1.Lig yoluna koşar adım giderken yaşadığı protestolar, herkeste şok etkisi yarattı.
23 Oca 2023 - 15:07- Spor Güncelleme: 23 Oca 2023 - 15:11
Başkan Koyun'a ve Gül’e destek mesajları moral verdi
Kocaelispor’da pazar günü yaşanan protestolar sonrasında morali bozulan başkan Engin Koyun ve teknik direktör Fırat Gül’e sosyal medyadan da destek ve kutlama mesajları geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.