Yol yaptırılacak

Kargalı Orman İşletme Şefliği 162, 166, 167, 176 ve 176-1 Kod Numaralı Yollarda Yeni Orman Yolu yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak

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