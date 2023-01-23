Kocaelispor kulübüyle anlaşan Yasin, son olarak "Kulübümle anlaşmayı bana bırakın" demiş ve cumartesi günü Erzurum'da sahaya çıkarak bir penaltı kaçırmış, bir de gol atmıştı. Göztepe bu maçı 1-0 kazandıktan sonra Yasin kulübüne ayrılmak istediğini resmen iletti. Tecrübeli golcünün bu akşam kararını yönetime iletmesi bekleniyor. Transfere onay çıkarsa Yasin pazar günü Serik deplasmanında Kocaelispor formasıyla sahaya çıkacak.
23 Oca 2023 - 15:14- Spor Güncelleme: 23 Oca 2023 - 15:19
SON DAKİKA... YASİN İÇİN KARAR GÜNÜ..
Kocaelispor'da yılan hikayesine dönen Yasin transferi konusunda son kararın bu akşam geç saatlerde verilmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.