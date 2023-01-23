23 Oca 2023 - 15:14- Spor G: 23 Oca 2023 - 15:19

SON DAKİKA... YASİN İÇİN KARAR GÜNÜ..

Kocaelispor'da yılan hikayesine dönen Yasin transferi konusunda son kararın bu akşam geç saatlerde verilmesi bekleniyor.

SON DAKİKA... YASİN İÇİN KARAR GÜNÜ.. mask

Kocaelispor kulübüyle anlaşan Yasin, son olarak "Kulübümle anlaşmayı bana bırakın" demiş ve cumartesi günü Erzurum'da sahaya çıkarak bir penaltı kaçırmış, bir de gol atmıştı. Göztepe bu maçı 1-0 kazandıktan sonra Yasin kulübüne ayrılmak istediğini resmen iletti. Tecrübeli golcünün bu akşam kararını yönetime iletmesi bekleniyor. Transfere onay çıkarsa Yasin pazar günü Serik deplasmanında Kocaelispor formasıyla sahaya çıkacak.
# Kocaelispor

23 Oca 2023 - 15:14 - Spor

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