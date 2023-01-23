“İktidarın tasdikname alma zamanı geldi”

Saadet Partisi (SP) Gölcük İlçe Teşkilatının 2023 yılının ilk divan toplantısı geçtiğimiz gün Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda gerçekleştirildi. Divan toplantısına SP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Birol Aydın katıldı. İlçe başkanı Mustafa Özsoy ve yönetiminin ev sahipliğindeki toplantıda ayrıca; SP İl Başkanı Av. Zafer Mutlu, Millet İttifakı partilerinin ilçe başkanları, STK temsilcileri ve partililer katıldı.

“GİDİŞATTAN RAZI DEĞİLİZ”

İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantının açılışında konuşan ilçe başkanı Mustafa Özsoy, “Bugün ülkemizde başını yastığa koyduğunda ay sonunu nasıl getireceğim diye düşünen babalar var. Borcunu ödeyemediği için elektriği kesik 4 milyona yakın insanımız var. Her partiye oy verenin, esnafın, çalıştırdığı emekçinin ortak bir derdi var, ekonomi sıkıntısı. Biz böyle bir düzenden ve gidişattan, pazardan çürük meyve toplamak zorunda kalan teyzemizin düştüğü durumdan razı değiliz” dedi.

“GENÇLER İŞ BULAMIYOR”

İnsanların hastanelerden sağlık hizmeti almak için tanıdık bulmak zorunda kaldığını belirten Özsoy, sözlerine şöyle devam etti: “İktidar partisi son günlerde gençler üzerine bir çalışma başlatmış. Gençleri kafelerde topluyorlar, onları dinliyormuş gibi yapıyorlar. Astıkları pankartta ‘İlk oyum AK Parti’ye, ilk oyum Erdoğan’a’ yazıyorlar. Ülkemizi bu kadar sorun yumağı haline getirmişken, gençler iş bulamazken bu gençlik size neden oy versin?”

MUTLU: GÖLCÜK’Ü TEBRİK EDİYORUZ

Daha sonra konuşan SP İl Başkanı Zafer Mutlu ise“Gölcük teşkilatımızı yaptıkları programları dolayısıyla tebrik ediyorum. Ülkemizdeki adalet durumunu, marketteki fiyatları, işsizler ordusunu biliyorsunuz. Dış politikadan ekonomiye, göçmen sıkıntısından liyakat problemine kadar tüm sıkıntıların çözümü Saadet Partisi ve kadrolarının hazırlamış olduğu politikalarda ve liyakat sahibi yöneticilerindedir” dedi.

“EKONOMİDE DURUM ORTADA”

SP Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Karneleri kötü. Fakat bahaneler uydurupbunu gizlemeye çalışıyorlar. 2 kere 2 kaç eder sorusuna alırsam 3, satarsam 5 eder cevabını vermeyi kendilerine karakter edinmişler. Bu iktidara tasdikname verilme zamanı geldi. Sürekli olarak gelecek dönem sözü veriyorlar fakat bir türlü sözlerini tutamıyorlar. Bizim artık bu iktidarla kaybedecek zamanımız yok.

“HAKLI OLDUĞUMUZA SEVİNEMİYORUZ”

Başta Irak meselesi, dış politikadaki yanlışlar, Suriye meselesi, göçmen sorunu, ekonomide geldiğimiz durum nedeniyle ağır bedeller ödeyeceğimizi söylemiştik. Sonuç ortada, biz her konuda haklı çıktık fakat haklılığımıza üzülüyoruz. Bu durum bizi derinden yaralıyor”. Program Kocaeli Staj Sigortası Mağdurları Platformu’nun çiçek sunumunun ardından sona erdi.