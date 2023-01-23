BBP’li Akpınar: Suriyelileri ülkelerine göndermeliyiz

“EN SON BİZ ÇEKİLMELİYİZ”
Türkiye’nin geçmişte sahada kazandıklarını masada koruyamadığını söyleyen Akpınar, “Geçmiş yıllarda yaşanan tecrübeler göz önünde bulundurulmalı. ABD, Rusya ve İran, bölgeden çıkmadan Türkiye şu anda kontrolü altında tuttuğu hiçbir noktadan geri çekilmemelidir.Önce Türkiye’nin çekilmesi isteniyor. Fakat ABD, Rusya ve İran çekilmeden Türkiye çekilirse ne orada terör devletinin kurulmasına engel olabiliriz ne de sığınmacıları geri gönderebiliriz” diye konuştu.
“GEREKİRSE DEPORT EDİLMELİ”
Sığınmacıların Suriye’ye geri gönderilmesinin tek yolunun da Esed rejimiyle anlaşmak olmadığını vurgulayan Akpınar, “Bunun en garanti yolu uluslararası hukukun bize verdiği yetkiyi kullanarak, Türkiye’nin kendi güvenliğini, toplumsal barışını ve iç huzurunu önceleyerek bu kardeşlerimizi gerekirse deport ederek önce bizim hakimiyetimiz altındaki bölgelere göndermek, oradan da Suriye’nin diğer bölgelerine geçişlerine imkan sağlamak olmalıdır” açıklamasında bulundu.
İSVEÇ’TE TERÖR DESTEKÇİSİ
İsveç’teki terör örgütü PKK provokasyonunun suç sayılmadığını hatırlatan Akpınar, “Oradaki toplumdakilerin varlığı zaten suç. Hepsi terör örgütünün uzantısı, terörün destekçisi. Teröre destek verdikleri için Türkiye’den kaçıp oraya sığındılar” dedi. Akpınar konuşmasının sonunda İsveç’in teröre ve teröriste destek verdiği sürece, Türkiye tarafından NATO’ya girişine izin verilmemeli” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Lazo - BOP eşbaşkanlarından biri ile kankisiniz.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.