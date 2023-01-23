Alınan bilgiye göre Derince 60 Evler Yavuz Sultan Mahallesi Tuğba Sokak adresinde ikamet eden ve Derince Belediyesi’ne ait Yelken Kafe Restoran Düğün Salonu’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Şahin (38) bir süre önce aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve 2 kere kalbi durduğu öğrenilen Şahin, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle yaşamını yitirdiği öne sürülen ve bekar olan Mehmet Şahin’in cenazesi 60 Evler Sahil Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.
23 Oca 2023 - 15:42- Asayiş Güncelleme: 23 Oca 2023 - 15:49
Güvenlik görevlisi kalbine yenildi
Derince 60 Evler Yavuz Sultan Mahallesinde ikamet eden 38 yaşındaki güvenlik görevlisi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.