23 Oca 2023 - 15:42- Asayiş G: 23 Oca 2023 - 15:49

Güvenlik görevlisi kalbine yenildi

Derince 60 Evler Yavuz Sultan Mahallesinde ikamet eden 38 yaşındaki güvenlik görevlisi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Güvenlik görevlisi kalbine yenildi mask

Alınan bilgiye göre Derince 60 Evler Yavuz Sultan Mahallesi Tuğba Sokak adresinde ikamet eden ve Derince Belediyesi’ne ait Yelken Kafe Restoran Düğün Salonu’nda güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Şahin (38) bir süre önce aniden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ve 2 kere kalbi durduğu öğrenilen Şahin, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle yaşamını yitirdiği öne sürülen ve bekar olan Mehmet Şahin’in cenazesi 60 Evler Sahil Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehitlik Mezarlığında toprağa verildi.

23 Oca 2023 - 15:42 - Asayiş

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