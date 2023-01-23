23 Oca 2023 - 16:01- Spor G: 23 Oca 2023 - 16:03

SANTRFOR İÇİN TÜM MENAJERLERE HABER SALINDI

Kocaelispor’da ibre santrfora döndü. Transferin ilk günlerinde Kocaelispor’un peşinden gittiği Bodrum’un gol kralı Kasımpaşalı Erdem Çetinkaya’odan vazgeçildi.

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
SANTRFOR İÇİN TÜM MENAJERLERE HABER SALINDI mask

Fethiyespor’un da peşinden koştuğu oyuncu kulübünde kaldı. Kasımpaşa’nın bonservisi vermemesi, bu transferi zora soktu. Yasin’in transferi de sürüncemeye girince ibre yeniden santrfora döndü. Şu anda tüm menajerler kapıya yığıldı ve bir çok isim önerildi. Bu arada İstanbulsporlu genç forvet Emir Kaan da yeniden gündeme alındı. Gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Mert Çölgeçen, İngiltere’den Serhat Taşdemir ve Yasin haberlerini ilk kez Kocaeli Gazetesi’nden okuyan taraftarlar için bu isimleri de yazıyoruz.
# genç

23 Oca 2023 - 16:01 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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