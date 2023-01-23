Fethiyespor’un da peşinden koştuğu oyuncu kulübünde kaldı. Kasımpaşa’nın bonservisi vermemesi, bu transferi zora soktu. Yasin’in transferi de sürüncemeye girince ibre yeniden santrfora döndü. Şu anda tüm menajerler kapıya yığıldı ve bir çok isim önerildi. Bu arada İstanbulsporlu genç forvet Emir Kaan da yeniden gündeme alındı. Gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Mert Çölgeçen, İngiltere’den Serhat Taşdemir ve Yasin haberlerini ilk kez Kocaeli Gazetesi’nden okuyan taraftarlar için bu isimleri de yazıyoruz.
23 Oca 2023 - 16:01- Spor Güncelleme: 23 Oca 2023 - 16:03
SANTRFOR İÇİN TÜM MENAJERLERE HABER SALINDI
Kocaelispor’da ibre santrfora döndü. Transferin ilk günlerinde Kocaelispor’un peşinden gittiği Bodrum’un gol kralı Kasımpaşalı Erdem Çetinkaya’odan vazgeçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.