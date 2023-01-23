SANTRFOR İÇİN TÜM MENAJERLERE HABER SALINDI

Fethiyespor’un da peşinden koştuğu oyuncu kulübünde kaldı. Kasımpaşa’nın bonservisi vermemesi, bu transferi zora soktu. Yasin’in transferi de sürüncemeye girince ibre yeniden santrfora döndü. Şu anda tüm menajerler kapıya yığıldı ve bir çok isim önerildi. Bu arada İstanbulsporlu genç forvet Emir Kaan da yeniden gündeme alındı. Gelişmeler dikkatle takip ediliyor. Mert Çölgeçen, İngiltere’den Serhat Taşdemir ve Yasin haberlerini ilk kez Kocaeli Gazetesi’nden okuyan taraftarlar için bu isimleri de yazıyoruz.