İzmit'te MHP'li Sancaklı'ya Bayrak ŞOKU

Vatandaştan Sancaklı’ya: MHP’nin hiçbir şeyini istemiyoruz!
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı bugün MHP İzmit İlçe binasını ziyaret etti. Sancaklı ilçe ziyaretinin ardından yürüyüş yolu boyunca MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve yönetimi olmak üzere teşkilat ile birlikte vatandaşlara bunun yanında esnafa Türk bayrağı dağıttı. Yurttaşlardan bazıları ise Milliyetçi Hareket Partisine tepki göstererek Sancaklı’nın uzattığı bayrağa karşılık, “bizim evimizde bir sürü Türk bayrağı var MHP’nin hiçbir şeyini istemiyoruz” ifadelerini kullanarak partiye tepki gösterirken bazı vatandaşlar ise Vekil Sancaklı’yı durdurup EYT sorununa çözüm getirilmesini talep etti. Emeklilikte staj mağduru olanlar ise Sancaklı’dan konunun gündeme getirilmesi için talepte bulundu.
VATANDAŞ ‘GELMİYOR’ DEDİ SANCAKLI ‘GELİYOR’ DEDİ
EYT mağduru Ahmet İşçilik, “Geçtiğimiz günlerde Bakan Nebati’de buraya Cuma namazına geldi. Ona da taleplerimizi sıraladık. Sorunlarımız gündeme gelmiyor Sayın vekilim. Sabah Bakanlığın sekreteri aradı kimlik bilgilerimi istedi. Biz sorunlarımızın dile getirilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verirken Vekil Sancaklı ise, vatandaşın ‘gelmiyor’ isyanına karşılık ‘geliyor, bu ülkenin bakanı sizi arıyorsa ilgileniyordur’ ifadelerine yer verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
semih - Geçin bakalım insanlarla dalganızı
Hakan - Kendi gülünç durumlarına kendileri gülüyorlarrr
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.