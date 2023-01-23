İzmit'te MHP'li Sancaklı'ya Bayrak ŞOKU

Vatandaştan Sancaklı’ya: MHP’nin hiçbir şeyini istemiyoruz!

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı bugün MHP İzmit İlçe binasını ziyaret etti. Sancaklı ilçe ziyaretinin ardından yürüyüş yolu boyunca MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş ve yönetimi olmak üzere teşkilat ile birlikte vatandaşlara bunun yanında esnafa Türk bayrağı dağıttı. Yurttaşlardan bazıları ise Milliyetçi Hareket Partisine tepki göstererek Sancaklı’nın uzattığı bayrağa karşılık, “bizim evimizde bir sürü Türk bayrağı var MHP’nin hiçbir şeyini istemiyoruz” ifadelerini kullanarak partiye tepki gösterirken bazı vatandaşlar ise Vekil Sancaklı’yı durdurup EYT sorununa çözüm getirilmesini talep etti. Emeklilikte staj mağduru olanlar ise Sancaklı’dan konunun gündeme getirilmesi için talepte bulundu.

VATANDAŞ ‘GELMİYOR’ DEDİ SANCAKLI ‘GELİYOR’ DEDİ

EYT mağduru Ahmet İşçilik, “Geçtiğimiz günlerde Bakan Nebati’de buraya Cuma namazına geldi. Ona da taleplerimizi sıraladık. Sorunlarımız gündeme gelmiyor Sayın vekilim. Sabah Bakanlığın sekreteri aradı kimlik bilgilerimi istedi. Biz sorunlarımızın dile getirilmesini istiyoruz” ifadelerine yer verirken Vekil Sancaklı ise, vatandaşın ‘gelmiyor’ isyanına karşılık ‘geliyor, bu ülkenin bakanı sizi arıyorsa ilgileniyordur’ ifadelerine yer verdi.