Nusret Acur, "Kendi hakkımdan feragat ettim"

15 Ocak’ta gerçekleşen 3’üncü Olağan İl Kongresi sonucu tek aday olan Nusret Acur İYİ Parti İl Başkanı olarak seçildi. Nusret Acur, kongre sonrası ilk kez bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi. Partisinin il binasında yaptığı toplantıda kongre sürecini değerlendiren Acur, merak edilen soruları da yanıtladı. Seçim çalışmaları için hazır olduklarını belirten Acur, Kocaeli’nin güncel sorunlarına da değindi.

“KİMSE KALICI DEĞİLDİR”

“Geçtiğimiz hafta kongremizi yaptık” diyen Acur konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Kongreler siyasi partilerin nöbet değişim mekanizmaları. Güçlü bir kadromuz vardı zaten. Mayıs ayı içerisinde bir seçim olacak. Tüm kadrolarımız seçime hazır. Sandık görevlilerine eğitim verilmişti ama bunları yenileyeceğiz. Sandıklarda 2-3 arkadaşımız olacak. Bu 3 aylık zamanı iyi değerlendirmek istiyoruz. Genç bir yönetim kadrosu kurduk. Siyasi makamlardaki hiçbir mevki kimse için kalıcı değildir. Eğer bu ülkeye, bu ile hizmet için yola çıkıldı ise kimsenin de bu durumda şahsi bir beklentisinin olmaması gerekir. Kocaeli il kongremizde il yönetimimiz, disiplin kurulumuz ve üst kurul delegelerimiz yeniden belirlenmiştir. Bugüne kadar bu görevlerde bulunan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.

“ONURLU BİR MAKAM”

Sınırlı sayılarda bir liste hazırlamak durumundayız. Elbette ki her partilimizin beklenti ve talepleri değerlidir bizler için. Ancak dediğim gibi sınırlı bir çalışma yapmamız gerekiyordu ve listemizi de bu şekilde oluşturmuş olduk. İl yönetim kurulları, bir koordinasyon merkezidir. Dolayısıyla herhangi bir ilçeden belirli sayılarda yönetici alınır diye bir yaklaşım doğru değildir. En verimli kadroları kurabilmek için bir çalışma yaptık ve inanıyorum ki bu kadro önümüzdeki süreçte son derece başarılı olacaktır. Üst kurul delegeliği bir partinin en üst organlarından biridir. Ayrıca bir partili için en önemli, gurur ve onurlu verici bir makamdır. Ben bu güne kadar çok kez bu görevi yaptım ve bu makamı şerefimle temsil ettim. O listede bulunmak her partilimizin arzu ettiği ve elbette talep etme hakkı olduğu bir durumdur. Ancak dediğim gibi burada da sınırlı bir sayı var ve ona göre bir liste oluşturmamız gerekti.

“KENDİ HAKKIMDAN FERAGAT ETTİM”

İl başkanı olarak kendimi silip bir başka arkadaşı mecburen yazmak gibi bir durum söz konusu değildir. Ben burada bir anlayışı yerleştirmeye çalıştım. O görevi daha evvel yapmamış arkadaşlarımız vardı. Partimizin özellikle kuruluşundan beri bulunan bir kısım arkadaşımız vardı. Bu noktada ben kendi hakkımdan feragat edip o arkadaşları yazmayı uygun gördüm. Şunu özellikle belirtmek isterim ki; o listede bulunan tüm arkadaşların iki tane ortak özelliği vardır. Birincisi hepsi İYİ Parti sevdalısı arkadaşlardır; İkincisi ise hepsi Sayın Meral Akşener sevdalısıdır. Kriter aranıyorsa eğer kriterimiz buydu. O sebeple tüm partililerimizin talebini doğal karşılıyorum. Kimi yazarsak yazalım, mutlaka memnun olmayacak bir grup oluşuyor ister istemez.

YILDIZ’A TEŞEKKÜR

Kongremizi bitirdik. Mazbatamızı aldık. Bugün ilk yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Sayın Şanbaz Yıldız başkanımızla da bir devir-teslim yapmış olacağız. Kendisine bu güne kadar partimiz için yaptıklarından ötürü bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu hafta il yönetim kurulu görev taksimini bitirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki haftadan itibaren tüm kadrolarımızla ilçelerimizde daha aktif halde sahaya ineceğiz.Yine bu hafta içerisinde eski ilçe başkanlığı yapmış, kurucu ilçe başkanlığı yapmış arkadaşlarımızla bir değerlendirme toplantısı yapmayı planlamaktayız. Akabinde belediye meclis üyelerimizle bir araya gelerek önümüzdeki süreç ile ilgili görüş alışverişinde bulunacağız. Amacımız, partimizin tüm kadrolarını bir araya getirip seçime en etkin şekilde girebilmektir.

“SOKAKLARDA OLACAĞIZ”

Bir hafta içerisinde SKM başkan ve ekibini oluşturmayı düşünüyoruz. İl etapta İzmit merkez ve batı bölgesi olarak Gebze merkezde iki seçim koordinasyon merkezi kurmayı amaçlıyoruz. Bu iki merkez elbette birbiriyle koordineli çalışacaktır. Aday adaylıklarıyla birlikte, birçok noktada seçim irtibat büroları da kurulacaktır elbette. Seçim koordinasyon merkezimizin kurulmasına müteakip olarak, sandık görevlisi ve gönüllülerimizin eğitim sürecini hızlı bir şekilde başlatacağız. Daha evvel verilmiş olan sandık görevlisi eğitimlerimizi biraz daha pekiştirmiş olacağız. Uzun süre önce tüm ilçelerimizdeki teşkilatlanmamızı tamamlamıştır. Dolayısıyla bundan sonraki süreç bizim için daha hareketli olacak ve seçim gününe kadar sahada ve sokaklarda olacağız.

KOKU SORUNU

Kocaeli’nin temel sorunlarını biliyoruz. Özellikle gün geçtikçe daha da kötüye giden bir trafik sorunu var. Yerel gündemle alakalı ilerleyen süreçte periyodik aralıkla bizde partimizin görüş, düşünce ve çözüm önerilerimiz sıralayacağız. Yaklaşık bir haftadır süren koku meselesine değinmek isterim. Hereke’den başlayıp Başiskele’ye kadar alınan bir koku. Böyle bir dönemde kokunun başlamasından bir hafta geçmesine rağmen, sebebinin belli olmaması normal değil. Kocaeli gibi büyük bir kentte bu konunun sebebinin açıklanamaması sıkıntılı bir durum. Bu konuda Kocaeli Valisinden acilen bir açıklama bekliyoruz. Bu konuyu gündemde tutacağız. Sebebi açıklanana kadar her fırsatta dile getireceğiz.

“SINIRLI SAYI VARDI”

Kongre delegeliğine İstanbul’dan bir arkadaşımız yazıldı. İstanbul kongresinde yazılmayı unutulmuş bir akadaşımız. Gençlik Kolları’nda Genel Merkez’de görevi var kendisinin. Ayten Hanımın ise Cumali Durmuş’tan daha fazla katkısı olmuştur. Cinsiyet kotası da var bir taraftan. İsmail Eroğlu bu partinin il kurucu üyesiydi. Ona Antalya’da ihtiyaç duyulmuş, Antalya’da olmasaydı burada görev alacaktı. Sınırlı bir sayı var. Elimizden geldiği kadar verimli bir liste oluşturmaya çalıştık. Sayı 50 de olsa ben yazamayacaktım kendimi. Ben bu görevde daha önce bulundum. Amacım bu güzelliği bir başka arkadaşıma tattırmak. Genel Başkanımız isteyen illerde ön seçimin olabileceğini söylemişti. Bu, Genel Merkez’in kararı. Toplantı sonucu çıkacak karara göre bir yol izleyeceğiz.” ifadelerini kullandı