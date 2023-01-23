23 Oca 2023 - 16:58- Siyaset G: 23 Oca 2023 - 17:22

Sancaklı’dan İzmit Belediyesine

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı esnaf ve vatandaş ziyaretleri sırasında İzmit Belediyesi’nin yapmış olduğu Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Düzenleme Projesi’ni beğendiğini ifade etti.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
Sancaklı’dan İzmit Belediyesine mask
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MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı bugün kentin gündemine dair değerlendirmelerde bulunmak için MHP İzmit İlçe binasını ziyaret etti. Ziyaret sonrası esnaf ziyaretlerinde bulunan Sancaklı’ya bazı vatandaşlar EYT sorununun gündeme getirilmesini talep etti. Esnaf ziyaretlerinde ise Kebapçıların bulunduğu sokak üzerinde vatandaşlarla birlikte protokol ve Vekil Sancaklı kemençe eşliğinde horon çekti. Ziyaretler sırasında Vekil Sancaklı’nın İzmit Belediyesi Fatma Kaplan Hürriyet’in Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Düzenleme Projesi olan Şaban Sarıgülle sokağında gezen Vekil Sancaklı “ne güzel yapmışlar bu sokakları” diyerek projeyi beğendiğini ifade etti.
# Vatandaşlar, İzmit belediyesi

23 Oca 2023 - 16:58 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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Yorumlar

(3)
03

Ak - Halay başı Taner Eyüpoğlu değil mi!

Tövbe haşa Din iman küfür ağzından eksik olmaz. CHP’nin yalaka Başı Taner

Senin ne işin var orda. Heryere sığıntı fare gibi giriyorsun

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 17:29
02

Mustafa Şahin - hayırdır neden gelmiş,saffet bey Seçim olduğu için mi? MHP Saffet sancaklıyı tekrar aday gösterir ise bu Kocaeli deki tüm Mhp camiasına yapılmış bir hakarettir bence.MHP teşkilatı Saffet sancaklıyı yanlarında bile götürmemeliler

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Ocak 17:15
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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