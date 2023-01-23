Sancaklı’dan İzmit Belediyesine

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı bugün kentin gündemine dair değerlendirmelerde bulunmak için MHP İzmit İlçe binasını ziyaret etti. Ziyaret sonrası esnaf ziyaretlerinde bulunan Sancaklı’ya bazı vatandaşlar EYT sorununun gündeme getirilmesini talep etti. Esnaf ziyaretlerinde ise Kebapçıların bulunduğu sokak üzerinde vatandaşlarla birlikte protokol ve Vekil Sancaklı kemençe eşliğinde horon çekti. Ziyaretler sırasında Vekil Sancaklı’nın İzmit Belediyesi Fatma Kaplan Hürriyet’in Fethiye Caddesi ve Yan Yolları Düzenleme Projesi olan Şaban Sarıgülle sokağında gezen Vekil Sancaklı “ne güzel yapmışlar bu sokakları” diyerek projeyi beğendiğini ifade etti.