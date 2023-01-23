İzmit’te 2023 seçimleri için vites yükseltti

AKP Genel Merkezi tarafından tüm illerde başlatılan 2023’e doğru Şehir Buluşmaları kapsamında Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey İzmit’e geldi. AKP İzmit İlçe Başkanlığı tarafından hazırlanan yoğun programlar kapsamında Başkan Canbey, Başkan Ali Güney ile birlikte adeta İzmit’i arşınladı. İlk olarak İzmit'in çeşitli mahallelerin de düzenlenen esnaf ziyaretleri ile başlayan programlar, STK ziyaretleri ile devam etti. Gerçekleştirilen programlar kapsamında, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) Başkanı Cemal Kaplan ve yönetimine, Kocaeli Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Ersoy ve yönetimine, Kocaeli MÜSİAD Genel Kurulunu, S.S.İzmit Sanayi Sitesi Başkanı Muzaffer Gürfidan ve yönetimine, Kuruçeşme Fatih Cami Dernek Başkanı Ali Kılınç ve yönetimine, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit şubesi Başkanı Yüksel Öztürk ve yönetimine ziyaretler gerçekleştirdi.

“TEŞKİLAT TAM KADRO KARŞILADI”

Kadın kolları tarafından organize edilen ev ziyareti programlarına da katılan Canbey, hem parti üyeleriyle bir araya geldi, hem de yeni üyelikler gerçekleştirdi. Canbey, daha sonra Antikkapı restoranda gerçekleşen teşkilat buluşması ile İlçe Yöneticileri, Meclis Üyeleri, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve Mahalle Başkanları ile bir araya gelip istişarede bulundu.

“ÇOK SAYIDA GENÇ İLE BİR ARAYA GELDİ”

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden programların sonuncusunu gençler ile gerçekleştiren Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Gençlik Kolları tarafından organize edilen programla Yenişehir Mahallesi’nde ilk defa oy kullanacak çok sayıda genç ile buluştu. Gençler tarafından ilgi ile karşılaşan Mustafa Canbey, gün boyu yoğun ve verimli geçen programlar sebebiyle Güney ve yönetimine teşekkür ederek İzmit’ten memnun ayrıldı.