Başkan Hürriyet'ten ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarına ziyaret

Başkan Hürriyet ziyaret sırasında Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Kurucu Başkanı Sayın Şerif ÜNAN, KYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihat UÇAR, Okul Kurucu Temsilcisi Süleyman ANNAK, KYÖV Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz SARIBAY, Fuat BİÇİCİ, Ufuk TOPALOĞLU, Feyzullah Yavuz ULUGÜN, okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından oldukça sıcak bir ilgiyle karşılandı.
Anasınıfı öğrencileri Başkan Hürriyet’e çiçek takdim ettikten sonra hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından Vakıf Kurucu Başkanı Şerif Ünan öncülüğünde; Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri ve okul yöneticileri ile birlikte okulu ve okul içerisindeki spor alanlarını gezen Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, eğitim kalitesini artırmak adına yapılabilecek çalışmalar ve planlanan yeni projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.
KYÖV Kurucu Başkanı Şerif Ünan ziyaretlerinden ve eğitim konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini sundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.