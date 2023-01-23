23 Oca 2023 - 17:57- Eğitim G: 23 Oca 2023 - 18:00

Başkan Hürriyet'ten ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarına ziyaret

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet; Başkan Vekili Çetin Sarıca, Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ve KYÖD Başkanı Uğur Saral ile birlikte ODTÜ Geliştirme Vakfı Özel Kocaeli Okullarını ziyaret etti.
Başkan Hürriyet'ten ODTÜ GV Özel Kocaeli Okullarına ziyaret mask
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Başkan Hürriyet ziyaret sırasında Kocaeli Yüksek Öğrenim Vakfı Kurucu Başkanı Sayın Şerif ÜNAN, KYÖV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihat UÇAR, Okul Kurucu Temsilcisi Süleyman ANNAK, KYÖV Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz SARIBAY, Fuat BİÇİCİ, Ufuk TOPALOĞLU, Feyzullah Yavuz ULUGÜN, okul yöneticileri, öğretmenleri ve öğrencileri tarafından oldukça sıcak bir ilgiyle karşılandı.

Anasınıfı öğrencileri Başkan Hürriyet’e çiçek takdim ettikten sonra hep birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Ardından Vakıf Kurucu Başkanı Şerif Ünan öncülüğünde; Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri ve okul yöneticileri ile birlikte okulu ve okul içerisindeki spor alanlarını gezen Sayın Fatma Kaplan Hürriyet, eğitim kalitesini artırmak adına yapılabilecek çalışmalar ve planlanan yeni projelerle ilgili fikir alışverişinde bulundu.

KYÖV Kurucu Başkanı Şerif Ünan ziyaretlerinden ve eğitim konusunda yaptığı çalışmalardan dolayı Başkan Hürriyet’e teşekkürlerini sundu.

# eğitim, Okul

23 Oca 2023 - 17:57 - Eğitim

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