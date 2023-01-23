23 Oca 2023 - 20:27- Asayiş G: 23 Oca 2023 - 20:30

Oğlunu tabancayla korkutmak isteyen anne, kazara oğlunu vurdu

Kocaeli’de oğluyla tartışan anne korkutmak için tabancasını çıkardı. Ateşlenen tabancayla yaralanan oğul hastaneye kaldırıldı

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Oğlunu tabancayla korkutmak isteyen anne, kazara oğlunu vurdu mask
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Olay, İzmit Topçular Mahallesi Gazanfer Bilgi Bulvarı’nda bulunan sitenin 10 katlı apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde oturan anne Canan K. (48) ile oğlu Mert K. (23) arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine anne, tabancayla oğlunu korkutmak istedi. Bu esnada tabancanın ateşlenmesiyle Mert K., sağ dizinden yaralandı. Sesleri duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıyı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Anne ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# polis, sağlık, Olay, anne

23 Oca 2023 - 20:27 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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