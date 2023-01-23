Olay, İzmit Topçular Mahallesi Gazanfer Bilgi Bulvarı’nda bulunan sitenin 10 katlı apartmanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde oturan anne Canan K. (48) ile oğlu Mert K. (23) arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine anne, tabancayla oğlunu korkutmak istedi. Bu esnada tabancanın ateşlenmesiyle Mert K., sağ dizinden yaralandı. Sesleri duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıyı Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Anne ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
23 Oca 2023 - 20:27- Asayiş Güncelleme: 23 Oca 2023 - 20:30
Oğlunu tabancayla korkutmak isteyen anne, kazara oğlunu vurdu
Kocaeli’de oğluyla tartışan anne korkutmak için tabancasını çıkardı. Ateşlenen tabancayla yaralanan oğul hastaneye kaldırıldı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.