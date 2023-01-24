24 Oca 2023 - 09:26- Ekonomi G: 24 Oca 2023 - 09:36

Fırsatçı ev sahipleri kiralık evi açık arttırmaya sundu!

BloombergHT’den Cemre Nur Karaca’nın haberine göre, ev sahipleri, evi kiralamak isteyenlere, “İlandaki fiyattan daha yüksek fiyatı veren var” diyerek fiyatı yukarıya çekiyor, en yüksek fiyatı verene evi kiralıyor.
Fırsatçı ev sahipleri kiralık evi açık arttırmaya sundu! mask

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, bazı ev sahipleri ve emlakçıların açık artırma usulüyle konut kiraya vermeye başladığını ifade etti. Aşa, kiracıların bu durumları tespit ettikleri durumda Ticaret Bakanlığı İl müdürlüklerine şikayet etmeleri gerektiğini söyledi.

BloombergHT’den Cemre Nur Karaca’nın haberine göre, ev sahipleri, evi kiralamak isteyenlere, “İlandaki fiyattan daha yüksek fiyatı veren var” diyerek fiyatı yukarıya çekiyor, en yüksek fiyatı verene evi kiralıyor.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Aşa, konuyla ilgili olarak şunları kaydetti:

"Çok yaygın olmamakla birlikte bize de bu konuda şikayetler geliyor. Ev sahipleri ve bazı emlak ofisleri kiracılar arasında rekabeti kızıştırmak için bu sisteme gidiyor. Aslında bir pazarlık usulü gibi uygulanıyor. Serbest piyasada her ürün için bir pazarlık yapılır. Ancak bu durumu kötüye kullanan ve haksız yere fahiş fiyat uygulayan kişileri de şikayet etmek gerekiyor.

Kiracıyı mağdur eden fahiş fiyat artışı olduğu an cezai uygulama yapılır. Fırsatçılık ve fahiş fiyat cezası uygulanabilir. Kötü niyetle yapılıyorsa, manipülasyon varsa bunların cezası var. Kiralamak isteyenlerin tespit ve şikayet etmeleri gerekiyor. Usulsüzlük durumunda şikayetler Ticaret Bakanlığı’nın il müdürlüklerine iletilebilir."

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi

24 Oca 2023 - 09:26 - Ekonomi

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