24 Oca 2023 - 09:43- Gündem G: 24 Oca 2023 - 09:47

Mahkemeden satılık tarla!

İlan.gov.tr'nin haberine göre Kocaeli İzmit'te 4153 metrekare tarla mahkemeden satılacak.
Mahkemeden satılık tarla! mask

İlan.gov.tr'nin haberine göre Kocaeli İzmit'te 4153 metrekare tarla mahkemeden satılık. Çoklu satışın yapılacağı tarla için detaylar için aşağıdaki linke tıklayınız.

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24 Oca 2023 - 09:43 - Gündem

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