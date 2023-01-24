Çatı poliürea kaplama işi yaptırılacak

İlan.gov.tr'nin haberine göre Dilovası Devlet Hastanesi Çatı Poliürea Kaplama Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Detaylar için aşağıdaki linke tıklayınız.

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