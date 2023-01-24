24 Oca 2023 - 09:51- Ekonomi G: 24 Oca 2023 - 09:55

Açık ihale usulü bina inşaatı yapılacak

İlan.gov.tr'nin haberine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü bina inşaatı yapılacak.
Açık ihale usulü bina inşaatı yapılacak mask

İlan.gov.tr'nin haberine göre Kocaeli Derince 04 Nolu 112 ASHİ Hizmet Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Detaylar için aşağıdaki linke tıklayınız.

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# kamu, ihale

24 Oca 2023 - 09:51 - Ekonomi

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