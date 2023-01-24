İlan.gov.tr'nin haberine göre Kocaeli Derince 04 Nolu 112 ASHİ Hizmet Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Detaylar için aşağıdaki linke tıklayınız.
24 Oca 2023 - 09:51- Ekonomi Güncelleme: 24 Oca 2023 - 09:55
Açık ihale usulü bina inşaatı yapılacak
İlan.gov.tr'nin haberine göre Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açık ihale usulü bina inşaatı yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.