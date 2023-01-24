Kuyumcu ustalarına mesleki belge sınavı

Mesleki belge için sınava girilecek. Belgeli kuyumcularda elmasın berraklığını ölçme, kesim hatalarını belirleme, bilgisayarda takı tasarımı yapmak gibi beceriler istenecek. Deneyim aranacak Kuyumcuların bilgi, beceri ve yetkinliklerini tanımlamak, geçerli bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek amacıyla hazırlanan taslak standartlara göre, kuyumcularda değerli taş uzmanı, dökümcü, mıhlayıcı, modelci, obje imalatçısı, sadekar, seri üretim elemanı ve yüzey işlemcisi olarak çalışanlar için bir dizi eğitim ve tecrübe kriteri gözetilecek.
DENEYİM SAHİBİ OLMAK
Üniversitelerin kuyumculuk, gemoloji, takı tasarımı, mücevher tasarımı, uygulamalı takı teknolojisi, mücevherat mühendisliği, metalurji mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olanlarda kuyumculuk hizmetleri alanında en az 5 yıl deneyim sahibi olmak ya da kuyumculuk alanında eğitmen, öğretim görevlisi olarak görev yapmış olma şartı aranacak. Meslek yüksek okullarının kuyumculuk ve benzeri bölümlerinden mezun olanlar için en az 7 yıl kuyumculuk yapma tecrübesi istenecek.
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ
En az meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezi mezunu olanlar için ise kuyumculuk alanında en az 10 yıl fiili olarak çalışma ve belirlenen alt dallarda beş yıl uzmanlaşma şartı aranacak. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen kuyumcular, kendi alanlarındaki teorik ve pratik sınavlara tabi tutulacak. Kuyumculuk zanaatlerinde verilen mesleki yeterlilik belgesinin süresi 5 yıl olacak. 5 yıl sonunda ustalar için yeni bir sınav yapılacak. (Milliyet)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.