Yerli turist seyahate 63.3 milyar harcadı

Buna göre, temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 19 milyon 156 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.1 artarak 23 milyon 384 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 225 milyon 206 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9.6 gece oldu. Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2022 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 112.6 artarak 63 milyar 366 milyon 190 bin TL olarak gerçekleşti. Seyahate çıkanlar 137 milyon 265 bin geceleme sayısı ile en çok “arkadaş veya akraba evinde” kaldı.