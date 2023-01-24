Tüketici güveni ocakta yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 4.6 oranında artarak 79.1 oldu. Böylece tüketici güveni, Eylül 2021’den bu yanaki en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

EKONOMİK DURUM

Hanenin maddi durumu endeksi yüzde 7.4 artarak 61.6, gelecek 12 ayda hanenin maddi durumu beklentisi endeksi yüzde 6 artarak 79.9, gelecek 12 ayda ekonomik durum beklentisi endeksi yüzde 7 artarak 82.7 oldu. Gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise yüzde 0.4 azalarak 92.2 olarak kayıtlara geçti.