Tekstilde yeni proje

Çevreye, iklime karşı bilinçli, sürdürülebilir bir üretim modeli yaygınlaşıyor. Bu kapsamda tekstil sektöründe de sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar devam ediyor. Tekstil ve hazır giyim sektörünün çevreye önemli etkileri olduğu belirtilirken, yoğun kaynak kullanan sektörlerin de başında geliyor.Arta Tekstil Kurucu Ortağı Arif Nalbant, “Sektörümüzdeki olumsuz çevresel faktörleri azaltmak için üretim sırasında oluşan atıkların, başka bir üretim sırasında kullanılması ve döngüsel üretim yönteminin tercih edilmesi önemli çözüm yollarından birisi olabilir. Üretimde enerji verimliliği uygulamalarının artırılması, atıkların kaynağında azaltılması çok önemli” dedi. (Milliyet)