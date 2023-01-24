Çevreye, iklime karşı bilinçli, sürdürülebilir bir üretim modeli yaygınlaşıyor. Bu kapsamda tekstil sektöründe de sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalar devam ediyor. Tekstil ve hazır giyim sektörünün çevreye önemli etkileri olduğu belirtilirken, yoğun kaynak kullanan sektörlerin de başında geliyor.Arta Tekstil Kurucu Ortağı Arif Nalbant, “Sektörümüzdeki olumsuz çevresel faktörleri azaltmak için üretim sırasında oluşan atıkların, başka bir üretim sırasında kullanılması ve döngüsel üretim yönteminin tercih edilmesi önemli çözüm yollarından birisi olabilir. Üretimde enerji verimliliği uygulamalarının artırılması, atıkların kaynağında azaltılması çok önemli” dedi. (Milliyet)
24 Oca 2023 - 10:17- Gündem Güncelleme: 24 Oca 2023 - 10:18
Tekstilde yeni proje
Çevre dostu üretim modeli yaygınlaşıyor. Bu kapsamda tekstilde de enerji verimliliğini artıracak uygulamaların gerektiği belirtiliyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.