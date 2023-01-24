İkinci el araç pazarına getirdiği yeniliklerle adından söz ettiren Otomerkezi.net’in CEO'su Muhammed Ali Karakaş, Otomotiv Girişim Platormu isimli küresel çapta bir platform kurdu. Karakaş, elektrikli araç pazarının önümüzdeki 10 yıllık gelişimini, ikinci el ve sıfır araç pazarlarının kısa ve orta vadedeki süreçlerini, otomotiv girişimleri, yatırımları, finansmanı, hizmetleri ve teknolojilerini küresel çapta takip ettiklerini, araştırmalar yaptıklarını ve bu doğrultuda böyle bir girişim platformu kurmaya karar verdiklerini söyledi. Karakaş, bu araştırmaların bir sonucu olarak, Türkiye’nin küresel çapta, uzak doğu, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri arasında, ikinci el araç pazarı ticaretinin merkezi olacağını, elektrikli araç pazarına bölgesel çapta üs konumunu alacağını ve en önemlisi otomotiv-finans-teknoloji alanında girişimlere ev sahipliği yapacağını ifade etti.
24 Oca 2023 - 10:18- Ekonomi Güncelleme: 24 Oca 2023 - 10:19
"Otomotiv Girişim Platformu" yatırımcıylagirişimciyi buluşturacak!
İkinci el araç pazarına getirdiği yeniliklerle adından söz ettiren Otomerkezi.net’in CEO'su Muhammed Ali Karakaş, Otomotiv Girişim Platormu isimli kü...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.