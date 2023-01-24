24 Oca 2023 - 10:18- Ekonomi G: 24 Oca 2023 - 10:19

"Otomotiv Girişim Platformu" yatırımcıylagirişimciyi buluşturacak!

İkinci el araç pazarına getirdiği yeniliklerle adından söz ettiren Otomerkezi.net’in CEO'su Muhammed Ali Karakaş, Otomotiv Girişim Platormu isimli kü...
"Otomotiv Girişim Platformu" yatırımcıylagirişimciyi buluşturacak! mask

İkinci el araç pazarına getirdiği yeniliklerle adından söz ettiren Otomerkezi.net’in CEO'su Muhammed Ali Karakaş, Otomotiv Girişim Platormu isimli küresel çapta bir platform kurdu. Karakaş, elektrikli araç pazarının önümüzdeki 10 yıllık gelişimini, ikinci el ve sıfır araç pazarlarının kısa ve orta vadedeki süreçlerini, otomotiv girişimleri, yatırımları, finansmanı, hizmetleri ve teknolojilerini küresel çapta takip ettiklerini, araştırmalar yaptıklarını ve bu doğrultuda böyle bir girişim platformu kurmaya karar verdiklerini söyledi. Karakaş, bu araştırmaların bir sonucu olarak, Türkiye’nin küresel çapta, uzak doğu, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri arasında, ikinci el araç pazarı ticaretinin merkezi olacağını, elektrikli araç pazarına bölgesel çapta üs konumunu alacağını ve en önemlisi otomotiv-finans-teknoloji alanında girişimlere ev sahipliği yapacağını ifade etti.
# türkiye, karar, Araç, Avrupa

24 Oca 2023 - 10:18 - Ekonomi

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