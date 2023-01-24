Cilt uzmanı ve PhanesBeauty eğitim direktörü Merve Akın, kadınların günlük hayatında rutini haline gelen makyajın cilde verdiği zararları anlattı. Özellikle Her gün dışarı çıkarken ya da işe giderken yapılan makyajın akşam eve döndüğünüzde temizlenmesi gerektiğini belirten Akın, “Makyajınızı silmeden uyuduğunuzda cildinizin nefes almasına engel olursunuz. Bunun sonucunda da gözenekleriniz tıkanır. Cildinizde akne, sivilce ve siyah nokta gibi sıkıntılar meydana gelir. Cildinizin makyajdan dolayı hasar görmesini engellemek için makyajla uyumamanız gerekir. Makyajınızı derinlemesine temizledikten ve cildinizi nemlendirdikten sonra uyumanız önerilir. Bu nedenle sivilceler ve akneler cildinize zarar verecektir. Onlardan kurtulmak için hemen sıkmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Ancak sivilcelerinizi sıkmak cilt üzerinde daha çok yayılmasına sebep olur. Ayrıca ciltte lekelenmeler oluşabilir. Sivilceleri sıkmak en kolay çözüm olarak görülse de çok yanlıştır. Bu sebeple cildinizde sivilce çıktığında asla onlara dokunmayın” dedi.
24 Oca 2023 - 10:19- Sağlık Güncelleme: 24 Oca 2023 - 10:21
Makyajlı uyuyanlar dikkat!
Kadınların hemen hemen her gün yaptığı makyaj ile uyumanın cilde zarar verdiğini söyleyen güzellik uzmanı Merve Akın, temizlik yapılmadığı takdirde ciltte akne sivilce ve siyah noktaların arttığını ifade etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.