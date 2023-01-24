YAPMAYIN, ETMEYİN BAŞKA KOCAELİSPOR YOK

Taraftar hala endişeli, küme düşmeyi hazmedemiyor… neden hala güven yok ?.. Ama bildiğimiz bir şey var ki; sonunda olan takıma ve şampiyonluğa olacak… Engin Koyun, Fırat Gül çekip gider, ama takıma yazık olur. Çünkü, KOCAELİ GAZETESİ’nin yıllar önceki sloganı ve klasik bir marka olan tespiti ortada: Başka Kocaelispor yok !..

“ÇOCUKLARN ELİ AYAĞI YERDEN KESİLDİ”

Gazeteci olarak 37 yıllık Kocaelispor yazarlığım ve muhabirliğim süresince, gerçekten, pazar günü yaşadığım olayın bir benzerini hatırlamıyorum. Henüz 11.dakika dolarken, tribünden bir grup ‘Fırat istifa’ sesleriyle şaşırtıcı bir protestoyla başlıyor. Rakip Kırşehir bile şaşırıyor. İşte o andan itibaren futbolcular adeta maça başlayamamış. Bunu anlatan bir antrenör “Çocukların bir anda morali sıfıra indi. Kırklareli’nden sonar zaten gerilmişlerdi. Bir de bu şaşırtıcı ve beklenmedik protesto gelince, elleri ayakları tutmaz oldu. Neyse ki 15.dakikada gol gelince bir anda ortalık duruldu. Onlar da maça yenide motive oldular. Ama tersi olabilirdi” diyor.

“GARİP BİR DURUM, DAHA ÖNCE HİÇ YAŞAMADIK”

Sohbet ettiğim bir yönetici ise “Çok garip bir durum. Daha önce hiç yaşamadığım bir şey. Tamam bildiğimiz bir grup var ki, onların amacı provokasyon. Ancak buna stadın büyük bir bölümünün de gaza gelip protestoya katılması şaşırtıcı. Domino etkisi diyebilirim. Bunun çözülmesi lazım. Yönetim olarak çözmek zorundayız. Biz sadece şampiyonluk için çaba sarf ediyoruz. Provokatörleri iyi tanıyoruz. Takip ediyoruz. Ancak diğer gerçek Kocaelisporluların bunlara engel olmasını istiyoruz. Maçtan sonra gelen moral tebrikleri, yaramıza merhem oldu. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Protestoların yüzde 90’nın sadece bir domino etkisi olduğunu bilincindeyiz ve yürüyüşümüzü kararıl şekilde sürdüreceğiz” diyor.

SİRMEN DE KARAOSMANOĞLU DA AYNI TEPKİLERİ YAŞADI

Yukarıdaki isimleri gizli tutmanın tek sebebi, ortamın daha da gerilerek, kulübe zarar vermemesi içindir. Ancak çıbanı patlatmak, içini boşaltarak rahatlatmak adına da bunun yapılması gerekiyor. 2 kupa kazandıran, takımı Avrupa’da marka yapan, adımızı dağa taşa yazdıran efsane başkan Sefa Sirmen’in, depremden sonra takımı ligde tutma kararı ve buna rağmen ikinci kupayı kazandırdıktan sonra bile protesto edilmesi, yüzyılın ihaneti olarak hala hafızalarımızda. İbrahim Karaosmanoğlu’nun takımı 7 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükseltmesi sonrası galiz küfürlere maruz kalması ve elini eteğini çekmesi de malum bir durumdu. Ancak son olay, gerçekten benim de çok açıklayamayacağım bir ilk. Çünkü bir gruptan başlayan tepki, takım 3-0 galipken bile bütün stada nasıl yayıldı ?.. Bunu çözmek de biz yerel basına ve tabii ki yönetime düşüyor.

YİNE SİYASETE Mİ KURBAN GİDİYORUZ…

Rahmetli kurucumuz Nasut Kayalı’nın tespiti yine yerini buluyor: “Belediye Kocaelispor’un koltuk değnekleridir”… Çünkü Kocaelispor hasta adam. Tek başına ayakta duramıyor. Halk sahiplen(e)miyor. Sadece iyi gününde yanında oluyor. Kötü gününde anında sırtını dönüyor. Başarıda var. Başarısızlıkta hemen markasını terk ediyor. Bunun sebebi de 90’lı yıllardaki o muhteşem çıkış, Avrupa’da zirvelere oynamak ve 2 kupa kazanmak olarak beliriyor. Çıta öyle bir yükseldi ki, artık 2.Lig başarıları da kâr etmiyor. Ve maalesef taraftarın haklı olduğu nokta şu ki: bu takım böyle başarıları gördükten sonra neden hala 2.Lig’de sürünüyor. Ve unutulmasın ki, geçen yıl 10 yıl aradan sonra gelen 1.Lig rüyasının sadece 1 yıl sürmesinin kırgınlığı hala geçmiş değil. Yapılacak tek şey açık ara şampiyon olarak, bu tepkilere 4 ay daha sabretmektir. Fırat Güller Engin Koyunlar gelip geçer, ama bizim destek vereceğimiz başka bir Kocaelispor yok !..