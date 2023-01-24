İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından çiftçileri desteklemek adına şubat ayında gerçekleştirilecek küçükbaş hibe programı, bölgede çıkan şap hastalığı yüzünden ertelendi. İzmit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İzmit Belediyesi'ne gönderilen yazıda, " Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi’nde çıkan şap hastalığı nedeniyle gözetim bölgesi içerisinde yer alan hayvan pazarına, 17.01.2023 tarihi itibari ile hayvan giriş ve çıkış faaliyetleri ilgili mevzuatlar gereğince durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.
24 Oca 2023 - 10:47- Gündem Güncelleme: 24 Oca 2023 - 10:50
Kocaeli'de şap hastalığı şüphesi
Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin küçükbaş hibe programı şap hastalığı sebebiyle ertelendi. İzmit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İzmit Belediyesi'ne gönderilen yazıda, "Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi’nde çıkan şap hastalığı nedeniyle gözetim bölgesi içerisinde yer alan hayvan pazarına, 17.01.2023 tarihi itibari ile hayvan giriş ve çıkış faaliyetleri ilgili mevzuatlar gereğince durdurulmuştur" denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.