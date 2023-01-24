Düğünlerin yeni adresi belli oldu

Mehmetağa Mahallesi’nde yer alan Kullar Kültür Merkezi’nin yerine modern, estetik, özgün mimarisiyle daha kullanışlı yaşam merkezi yapılıyor. Eski binanın bir kısmının yıkıldığı alanda temel atma çalışmaları başladı. Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün seçim beyannamesinde de yer alan Kullar Yaşam Merkezi’nde düğün salonlarının yanı sıra kültürel ve sosyal aktivitelerin yapılabileceği alanlar oluşturulacak. 4 bin 155 metrekare alanda, toplamda bin 700 metrekare inşaat alanı üzerine inşa edilecek Başiskele’nin yeni yaşam merkezinin kente ve bölgeye büyük katma değer katması planlanıyor. Sosyal ve kültürel birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak kentin yeni yaşam merkezinde 400 kişilik düğün salonu, kır düğün salonu, 3 eğitim atölyesi, 90 kişilik konferans salonu, seminer salonu, fuaye sergi salonu ve otopark alanları yer alacak.