24 Oca 2023 - 11:29- Ekonomi G: 24 Oca 2023 - 11:32

Benzine zam!

Benzin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere zam geliyor. Motorinde ise bugün fiyat değişimi yok.
Benzine zam! mask

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam gelecek. Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,70 TL’ye, Ankara’da 21,91 TL’ye, İzmir’de 21,85 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,19 TL, Ankara’da 23,43 TL, İzmir’de 23,50 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar, rafineri uzaklıklarına ve kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.  
# Ankara

24 Oca 2023 - 11:29 - Ekonomi

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