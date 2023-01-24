Benzine zam!

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 25 kuruş zam gelecek. Motorinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,70 TL’ye, Ankara’da 21,91 TL’ye, İzmir’de 21,85 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 23,19 TL, Ankara’da 23,43 TL, İzmir’de 23,50 TL seviyesinde bulunuyor. Fiyatlar, rafineri uzaklıklarına ve kâr marjlarına göre iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.