Otomobille motosiklet böyle çarpıştı!

Kaza, gece saatlerinde Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana caddeye çıkan 41 ES 396 plakalı Peugeot marka otomobile, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü, yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, gece saatlerinde Sultan Orhan Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana caddeye çıkan 41 ES 396 plakalı Peugeot marka otomobile, cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü, yola savrularak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansa alınan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.