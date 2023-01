Sarı'dan ilaç krizine tepki

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, aylardır büyümeye devam eden ilaç krizine ilişkin eczanelerden ve vatandaşlardan çok sayıda ihbar telefonu aldıklarını ifade etti. Türkiye genelinde yaşanan krizin Kocaeli’nde de hem eczacıları hem de vatandaşları zor durumda bıraktığını söyleyen Başkan Sarı, özellikle antibiyotik ve çocuk ilaçlarına ulaşmak konusunda vatandaşların isyan ettiğini belirtti. Başkan Sarı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Sürekli olarak çağ atladık diye övündükleri sağlık sektöründe her gün yeni bir kriz patlak veriyor. Aylar sonrasına verilen randevular, hastane kuyrukları, kapasite yetersizliği derken bu kez ilaç krizi büyük boyutlara ulaştı. Günlerdir eczacılardan ve vatandaşlardan ihbar telefonları alıyoruz. Daha 2 gün önce Körfez’de bir aile çocuklarının antibiyotik ilacı için en az 5 eczane gezmiş ancak ilaçları bulamamış. Kur farkının da etkisiyle ilaçların tedarik edilemezken geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Nureddin Nebati Türk Lirası'nın dolar karşısında değerli hale gelmesi durumunda sanayinin yavaşlayacağını, işsizliğin olacağını; Türk Lirası değersiz hale gelirse bunun tam tersi olacağını söyledi. Böyle bir zihniyetle yönetilen ülkemiz her anlamda ve alanda yokluğa mahkum edildi. Sağlık krizine yol açan yanlış politikalar bir yana hala kendi çıkarları doğrultusunda devam eden siyasi adımların önünün bir an önce kesilmesi için tüm yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Yanlış politikalarınızdan vazgeçerek, ilaç ve sağlık sektöründe derinleşen krizi derhal çözün.”