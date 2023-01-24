Başiskele’de Zabıta Ekipleri Pastaneleri Denetledi

Başiskele genelindeki gıda satışı yapan işletmeleri, imalathaneleri, lokantaları, fırınları, kuruyemişçileri, okul kantinlerini, ulusal ve yerel zincir marketleri periyodik olarak temizlik, fahiş fiyat ve ruhsat açısından denetleyen Başiskele Belediyesi Zabıta ekipleri, son olarak halk sağlığını korumak amacıyla pastaneleri denetlediler. Genel temizlik ve hijyen konusunda denetimlerde bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kullanılan malzemelerin ve tüketime sunulan gıda ürünlerinin uygunluğu ve muhafazası konularında kontroller yaptı. Zabıta ekipleri, denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler konusunda işletme sahiplerine uyarılarda bulunurken, kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem yaptı. Başiskele’de vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerin devam edeceği bildirildi.