Başiskele genelindeki gıda satışı yapan işletmeleri, imalathaneleri, lokantaları, fırınları, kuruyemişçileri, okul kantinlerini, ulusal ve yerel zincir marketleri periyodik olarak temizlik, fahiş fiyat ve ruhsat açısından denetleyen Başiskele Belediyesi Zabıta ekipleri, son olarak halk sağlığını korumak amacıyla pastaneleri denetlediler. Genel temizlik ve hijyen konusunda denetimlerde bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kullanılan malzemelerin ve tüketime sunulan gıda ürünlerinin uygunluğu ve muhafazası konularında kontroller yaptı. Zabıta ekipleri, denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler konusunda işletme sahiplerine uyarılarda bulunurken, kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem yaptı. Başiskele’de vatandaşların güvenilir ve sağlıklı ürünler tüketebilmesi için denetimlerin devam edeceği bildirildi.
24 Oca 2023 - 14:41- Asayiş Güncelleme: 24 Oca 2023 - 14:43
Başiskele’de Zabıta Ekipleri Pastaneleri Denetledi
Başiskele’de toplum sağlığını ve tüketici haklarını korumak amacıyla Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan periyodik denetim yaptı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.