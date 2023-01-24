Odabaşı'ndan devremülk isyanı

Türkiye Metal Mağdurları Platformu Sözcüsü Bahri Odabaşı devremülk dolandırıcılıklarına karşı bakanlığa seslendi. Odabaşı: "Sayın Bakan Türkiye’deki site Yönetimlerinde ve özellikle Devremülk sitelerinde çok büyük soygun, Eşkiyalık ve Hukuksuzluklar yaşanmaktadır. Basından aldığımız bilgilere göre bu problemlerin çözümü için bakanlığınız görevlendirilmiş fakat üç günden beri ne Bakanlığınızdan ve ne de İl Müdürlüklerinizden sorunlarımızı iletecek bir muhatap bulamadık. Zatı alinizden istediğimiz randevu talebimize de henüz bir cevap alamadık. Milyonlarca insanımızı mağdur eden bu konuya acilen el atarak bizi bilgilendirmenizi bekler saygılar sunarım" dedi.
# türkiye
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.