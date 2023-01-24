24 Oca 2023 - 14:45- Asayiş G: 24 Oca 2023 - 14:49

Odabaşı'ndan devremülk isyanı

Türkiye Metal Mağdurları Platformu Sözcüsü Bahri Odabaşı devremülk dolandırıcılıklarına karşı bakanlığa çağrı yaptı.
Odabaşı'ndan devremülk isyanı mask

Türkiye Metal Mağdurları Platformu Sözcüsü Bahri Odabaşı devremülk dolandırıcılıklarına karşı bakanlığa seslendi. Odabaşı: "Sayın Bakan Türkiye’deki site Yönetimlerinde ve özellikle Devremülk sitelerinde çok büyük soygun, Eşkiyalık ve Hukuksuzluklar yaşanmaktadır. Basından aldığımız bilgilere göre bu problemlerin çözümü için  bakanlığınız görevlendirilmiş fakat üç günden beri ne Bakanlığınızdan ve ne de İl Müdürlüklerinizden sorunlarımızı iletecek bir muhatap bulamadık. Zatı alinizden istediğimiz randevu talebimize de henüz bir cevap alamadık. Milyonlarca insanımızı mağdur eden bu konuya acilen el atarak bizi bilgilendirmenizi bekler saygılar sunarım" dedi.
# türkiye

24 Oca 2023 - 14:45 - Asayiş

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