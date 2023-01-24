Büyükakın: Çıraklık kavramı kalmayacak



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Sanayi Sitesi’nde esnafların görüş ve önerilerini dinledi. Programda Başkan Tahir Büyükakın’a doğum günü sürprizi yapıldı. Sanayi esnafına iyi dilekleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, pastanın mumlarını sanayide çıraklık yapan bir genç ile birlikte üfledi. Esnaf buluşmasının ardından İzmit Sanayi esnafını ziyaret eden Başkan Büyükakın, esnafa “Hayırlı işler” diledi.

Programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Ali Güney, Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Kocaeli Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Onur Okyay, S.S. İzmit Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Gürfidan ve çok sayıda sanayi esnafı katıldı.

Başkandan çırak istediler

Sanayi esnafının, ‘Çırak bulamıyoruz. Bir şeyler yapılması lazım’ şeklindeki talebini değerlendiren Başkan Büyükakın, “Artık dünya değişiyor. Belki de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde çıraklık kavramı kalmayacak. Buna göre düzenimizi kurmalıyız. Rahmetli babam terziydi. Benim de terzi olmamı istiyordu ama tekstil gelişiyordu ve terzilik mesleğinin ayakta kalması zor hale geliyordu. Nihayetinde çok az sayıda terzi kaldı. Dönüşümün kaçılmaz olduğu noktada alternatif çözümler üretmeliyiz” diye konuştu.

“Vatandaşımız için varız”

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Vatandaşımız için varız. Halka rağmen halk için anlayışına karşıyız. Proje ne kadar iyi olursa olsun insanımızın istemediği hiçbir şeyi yapmayız. Bu yaklaşım içerisinde olduk. Yol haritamız bu oldu. Ancak şehir için iyi olduğunu düşündüğümüz çalışmalardan da geri adım atmayız. Genel sekreter olduğum dönemde tramvay hattı için tepki gösterenler oldu. Ama geri adım atmadık. O güzergahta 14 bin insan taşınıyorken bugün 56 bin insan taşınıyor. 2035 yılına kadar trafik yoğunluğunun 4 kat artması bekleniyor. Biz toplu taşımayı artıracak çalışmalar yapmalıyız” şeklinde konuştu.

“Kentin bir kuruşunu bile boşa harcamıyoruz”

Esnaflarla bir araya gelmekten son derece mutlu olduğunu kaydeden Başkan Büyükakın, “Bu kentin bir kuruşunu bile boşa harcamıyoruz. Hizmet üretme çabamızı bu anlayış üzerine inşa ediyoruz. Sizler de bu kente hizmet ediyorsunuz. İstihdam oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla sizin taleplerinizi değerlendirdiğimizde yine halkımıza hizmet etmiş oluyoruz. Kentimize en iyi şekilde hizmet etme gayretindeyiz. İnanıyorum ki sizler de işinizi en işi şekilde yapma gayretindesiniz. Burada bu buluşmada sizlerle bir araya gelmekten son derece mutluyum” ifadelerini kullandı.