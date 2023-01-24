24 Oca 2023 - 14:59- Spor G: 24 Oca 2023 - 15:01

Karateciler Bursa’dan madalyalarla döndü

İzmit Belediyespor Karate Takımı, Bursa’da düzenlenen İller Arası Karate Turnuvası’nda, 1 altın ve 4 bronz madalya kazanarak 5.’lik kupasının sahibi oldu.
Karateciler Bursa’dan madalyalarla döndü mask
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Kocaeli’yi katıldığı organizasyonlarda başarı ile temsil eden İzmit Belediyespor Karate Takımı, son olarak Bursa Naim Süleymanoğlu Spor Salonu’nda düzenlenen İller Arası Karate Turnuvası’nda boy gösterdi. Turnuvada 1 altın ve 4 bronz madalya kazanan İzmit Belediyespor Karate Takımı, 5.’lik kupası aldı. Turnuvada kadınlar 40 kiloda mücadele eden Zeynep Melek Uğur, rakiplerini tek tek mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Aynı kategoride mücadele den Yaren Elif Sarıkaya ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Kadınlar 37 kiloda Ümran Erva Kıdık, kadınlar 40 kiloda Ervasu Öntürk ve erkeklerde 50 kiloda Ahmet Tozyılmaz da üçüncü olarak bronz madalya kazanan diğer isimler oldu.

“Sporcularımı tebrik ediyorum”
Müsabakaların ardından açıklamalarda bulunan ve turnuvada İzmit’i en iyi şekilde temsil ettiklerini kaydeden antrenör Timur Doğan, “Elde edilen başarılardan dolayı sporcularımı, velilerimi tebrik ediyorum. Hedefimiz Nisan ayında yapılacak olan minikler yıldızlar Türkiye şampiyonasında başarılı olmak. Bizlere her türlü desteğini esirgemeyen İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
# türkiye, İzmit belediyesi

24 Oca 2023 - 14:59 - Spor

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