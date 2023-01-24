24 Oca 2023 - 15:28- Spor G: 24 Oca 2023 - 15:30

Süper Lig’e son iki bilet için 8 takım cuma sahaya çıkıyor

Kocaeli Süper Amatör Lig’e yükselme baraj maçları cuma günü oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan ve çeyrek finale yükselen 8 takım, 4 yarı finalisti belirlemek için tarafsız sahalarda maça çıkacak.
Süper Lig’e son iki bilet için 8 takım cuma sahaya çıkıyor mask

Kocaeli Süper Amatör Lig’e yükselme baraj maçları cuma günü oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan ve çeyrek finale yükselen 8 takım, 4 yarı finalisti belirlemek için tarafsız sahalarda maça çıkacak. Sona kalman iki takım Süper Lig’in son iki biletini kapmış olacak. Cuma gününün Play-Off programı şöyle…


SÜPER AMATÖR LİG’E YÜKSELME PLAY-OFF PROGRAMI:


MAÇ SAAT STAT

DARICA-KARATEPE G.B . 19.15 M.ALİ KAĞITÇI
EŞME SPOR-ŞİRİN SPOR 19.00 ARSLANBEY STADI
BAĞÇEŞME-GEBZE ANİBAL 19.00 DERİNCE SUNİ
Ç.FATİH-Y.Y.BARBAROS 19.00 S.GÜN TAVŞANCIL
# takım

24 Oca 2023 - 15:28 - Spor

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