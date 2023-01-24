Süper Lig’e son iki bilet için 8 takım cuma sahaya çıkıyor

Kocaeli Süper Amatör Lig’e yükselme baraj maçları cuma günü oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan ve çeyrek finale yükselen 8 takım, 4 yarı finalisti belirlemek için tarafsız sahalarda maça çıkacak. Sona kalman iki takım Süper Lig’in son iki biletini kapmış olacak. Cuma gününün Play-Off programı şöyle…



SÜPER AMATÖR LİG’E YÜKSELME PLAY-OFF PROGRAMI:



MAÇ SAAT STAT

DARICA-KARATEPE G.B . 19.15 M.ALİ KAĞITÇI

EŞME SPOR-ŞİRİN SPOR 19.00 ARSLANBEY STADI

BAĞÇEŞME-GEBZE ANİBAL 19.00 DERİNCE SUNİ

Ç.FATİH-Y.Y.BARBAROS 19.00 S.GÜN TAVŞANCIL