Süper Lig’e son iki bilet için 8 takım cuma sahaya çıkıyor

Kocaeli Süper Amatör Lig’e yükselme baraj maçları cuma günü oynanacak. Gruplarında ilk iki sırayı alan ve çeyrek finale yükselen 8 takım, 4 yarı finalisti belirlemek için tarafsız sahalarda maça çıkacak. Sona kalman iki takım Süper Lig’in son iki biletini kapmış olacak. Cuma gününün Play-Off programı şöyle…
SÜPER AMATÖR LİG’E YÜKSELME PLAY-OFF PROGRAMI:
MAÇ SAAT STAT
DARICA-KARATEPE G.B . 19.15 M.ALİ KAĞITÇI
EŞME SPOR-ŞİRİN SPOR 19.00 ARSLANBEY STADI
BAĞÇEŞME-GEBZE ANİBAL 19.00 DERİNCE SUNİ
Ç.FATİH-Y.Y.BARBAROS 19.00 S.GÜN TAVŞANCIL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.