24 Oca 2023 - 15:29- Spor G: 24 Oca 2023 - 15:34

Dilovası Bel. fırsatı kaçırmak istemiyor

Süper Amatör Lig A Grubu’nda lider Bağdat bugün dinleniyor.

Dilovası Bel. fırsatı kaçırmak istemiyor mask
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Süper Amatör Lig A Grubu’nda lider Bağdat bugün dinleniyor. 5 puan geriden gelen ikinci sıradaki Dilovası, bugün Ateşspor ile zor maça çıkacak. Liderle farkı 2 puana düşürmek isteyen Dilovası’na karşılık Ateşspor da, Karamürsel ile arasındaki farkı korumak ve Play-Off yolunda yara almamak için, bir puan dahi olsa kazanmak isteyecek.

22.HAFTA MAÇLARI: 25 OCAK ÇARŞAMBA(BUGÜN 19.00-19.15) 
# Dilovası

24 Oca 2023 - 15:29 - Spor

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