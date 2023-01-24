Dilovası Bel. fırsatı kaçırmak istemiyor

Süper Amatör Lig A Grubu’nda lider Bağdat bugün dinleniyor. 5 puan geriden gelen ikinci sıradaki Dilovası, bugün Ateşspor ile zor maça çıkacak. Liderle farkı 2 puana düşürmek isteyen Dilovası’na karşılık Ateşspor da, Karamürsel ile arasındaki farkı korumak ve Play-Off yolunda yara almamak için, bir puan dahi olsa kazanmak isteyecek.

22.HAFTA MAÇLARI: 25 OCAK ÇARŞAMBA(BUGÜN 19.00-19.15)