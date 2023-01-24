24 Oca 2023 - 15:39- Spor G: 24 Oca 2023 - 15:40

Brunga’da kritik gün

Kocaelispor yönetimi nihayet bu akşam görev dağılımını yapıyor. İsrail’den dönen Ahmet Arık da toplantıya katılabilecek

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Brunga’da kritik gün mask


KONGRE 4 ARALIK’TA YAPILMIŞTI…
Kocaelispor’un 4 Aralık’ta yapılan kongresi sonrasında seçilen yönetim kurulu, toplantılarına devam etmiş, ama görev dağılımını gerçekleştirmemişti. Çetin pazarlıkların yapıldığı görev dağılımında bu akşam son nokta konacak. Recep Durul’un başkan vekilliğini üstlenmesi, Ahmet Arık’ın da aynı şekilde önemli bir görev alması bekleniyor. Ekrem Can mevcut konumunu koruyacak.
# Kocaelispor

24 Oca 2023 - 15:39 - Spor

Muhabir  Hakan Yağcıoğlu

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