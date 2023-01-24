KONGRE 4 ARALIK’TA YAPILMIŞTI…
Kocaelispor’un 4 Aralık’ta yapılan kongresi sonrasında seçilen yönetim kurulu, toplantılarına devam etmiş, ama görev dağılımını gerçekleştirmemişti. Çetin pazarlıkların yapıldığı görev dağılımında bu akşam son nokta konacak. Recep Durul’un başkan vekilliğini üstlenmesi, Ahmet Arık’ın da aynı şekilde önemli bir görev alması bekleniyor. Ekrem Can mevcut konumunu koruyacak.
24 Oca 2023 - 15:39- Spor Güncelleme: 24 Oca 2023 - 15:40
Brunga’da kritik gün
Kocaelispor yönetimi nihayet bu akşam görev dağılımını yapıyor. İsrail’den dönen Ahmet Arık da toplantıya katılabilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.