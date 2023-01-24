Brunga’da kritik gün



KONGRE 4 ARALIK’TA YAPILMIŞTI…

Kocaelispor’un 4 Aralık’ta yapılan kongresi sonrasında seçilen yönetim kurulu, toplantılarına devam etmiş, ama görev dağılımını gerçekleştirmemişti. Çetin pazarlıkların yapıldığı görev dağılımında bu akşam son nokta konacak. Recep Durul’un başkan vekilliğini üstlenmesi, Ahmet Arık’ın da aynı şekilde önemli bir görev alması bekleniyor. Ekrem Can mevcut konumunu koruyacak.