24 Oca 2023 - 15:34- Gündem G: 24 Oca 2023 - 15:55

Ellibeş'ten o muhabire tepki!

"Annem karne hediyesi olarak et aldı” haberinin asılsız olduğunun ortaya çıkmasının ardından Habertürk söz konusu haberi yapan gazetecinin işine son vermiş ve özür dilemişti. Konuyla ilgili bir tepki de Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'ten geldi.
Ellibeş'ten o muhabire tepki! mask
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Geçtiğimiz günlerde Habertürk'te Fatma Nur Boylu isimli gazetecinin yaptığı bir haberle Türkiye'nin gündemi değişmişti. Bir çocuğun karne hediyesi olarak et alındığını ifade edilen haberin öncesinde çocuğa yönlendirmelerde bulunulduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili bir tepki de AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'ten geldi. Ellibeş “Annem karne hediyesi olarak et aldı” haberiyle milyonların vicdanını sızlatan Habertürk, günler sonra olayın perde arkasını itiraf edip, bu haberin gerçeği yansıtmadığını, çarpıtma bir haber olduğunu kabul etti. Elbette, yalan dünyayı dolaştı. Şimdi bu yalanı düzeltmek; bu yalanın peşine düşüp, günlerce yalanı yaymak için uğraşan siyasilerin de görevi olmalıdır. Haber Türk’ün ardından onlardan da özür, düzeltme ve gerçeği itiraf etmelerini bekliyoruz. Temiz ve dürüst siyaset bunu gerektirir. Yalandan medet uman, milletimizi oy için kandıran siyaset anlayışının ileride ülkemize türlü türlü felaketler getireceği ve bundan en ufak üzüntü duymayacağı aşikardır. Bu anlayışa 20 yıldır geçit vermeyen milletimiz, yalana her zamankinden daha sıkı sarılanlara #Seçim2023’te de sandıkta daha güçlü şekilde yanıt vereceğinden şüphemiz yoktur" ifadelerine yer verdi.

# türkiye, AKP

24 Oca 2023 - 15:34 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Vatansever - Yalan bile olsa, kuzu kıyma olmuş 200₺ daha neyin peşindesin. Üstelik, Ramazan zamları da henüz etiketlere ulaşmamışken yok kurmaca yok şantaj yok montaj. 16-25 aralıkta fikri Işık hissiyatına güvenmişti sen de hükümetinin yaptığı maaş zamlarına mı güveniyorsun.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 24 Ocak 16:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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