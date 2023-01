Ellibeş'ten o muhabire tepki!

Geçtiğimiz günlerde Habertürk'te Fatma Nur Boylu isimli gazetecinin yaptığı bir haberle Türkiye'nin gündemi değişmişti. Bir çocuğun karne hediyesi olarak et alındığını ifade edilen haberin öncesinde çocuğa yönlendirmelerde bulunulduğu ortaya çıktı. Konuyla ilgili bir tepki de AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş'ten geldi. Ellibeş “Annem karne hediyesi olarak et aldı” haberiyle milyonların vicdanını sızlatan Habertürk, günler sonra olayın perde arkasını itiraf edip, bu haberin gerçeği yansıtmadığını, çarpıtma bir haber olduğunu kabul etti. Elbette, yalan dünyayı dolaştı. Şimdi bu yalanı düzeltmek; bu yalanın peşine düşüp, günlerce yalanı yaymak için uğraşan siyasilerin de görevi olmalıdır. Haber Türk’ün ardından onlardan da özür, düzeltme ve gerçeği itiraf etmelerini bekliyoruz. Temiz ve dürüst siyaset bunu gerektirir. Yalandan medet uman, milletimizi oy için kandıran siyaset anlayışının ileride ülkemize türlü türlü felaketler getireceği ve bundan en ufak üzüntü duymayacağı aşikardır. Bu anlayışa 20 yıldır geçit vermeyen milletimiz, yalana her zamankinden daha sıkı sarılanlara #Seçim2023’te de sandıkta daha güçlü şekilde yanıt vereceğinden şüphemiz yoktur" ifadelerine yer verdi.