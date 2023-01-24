Transfer bu gece masaya yatacak

Kocaelispor’da bu akşam toplanacak yönetim kurulu, transferi de gündemine alacak. Görev dağılımı yapacak yönetim, ardından transferleri masaya yatıracak ve santrfor konusunda son noktayı koyacak. Şu an için Yasin Öztekin’in Sakarya’ya kavis yapması, yönetimi kızdırdı. Denizlispor’da parasının ödendiği ve kulüpte kaldığı söylenen Ömer Şişmanoğlu ile Denizli yönetim yine ters düştü. Ankaragücü’nden ayrılan Eren Derdiyok’u da menajerler Kocaelispor’a önerdi. Bu akşamki kritik toplantı çok şeye gebe olacak.