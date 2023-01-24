Kocaelispor’da bu akşam toplanacak yönetim kurulu, transferi de gündemine alacak. Görev dağılımı yapacak yönetim, ardından transferleri masaya yatıracak ve santrfor konusunda son noktayı koyacak. Şu an için Yasin Öztekin’in Sakarya’ya kavis yapması, yönetimi kızdırdı. Denizlispor’da parasının ödendiği ve kulüpte kaldığı söylenen Ömer Şişmanoğlu ile Denizli yönetim yine ters düştü. Ankaragücü’nden ayrılan Eren Derdiyok’u da menajerler Kocaelispor’a önerdi. Bu akşamki kritik toplantı çok şeye gebe olacak.
24 Oca 2023 - 15:49- Spor Güncelleme: 24 Oca 2023 - 15:51
Transfer bu gece masaya yatacak
Ömer Şişmanoğlu boşa çıkıyor… Yasin Sakarya yolcusu… Erdem Çetinkaya yeniden gündemde… Eren Derdiyok ile ilgilenmiyoruz…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.