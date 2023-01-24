İŞTE ÖZLEDİĞİMİZ TABLO

Pazar günü 3-0 galip geldiğimiz maçta taraftarın 90 dakika boyunca başkanı ve teknik heyeti istifaya davet etmesi sonrasında az önceki idmana gelen taraftarlar, buzları eritti ve barış elini uzattı. Duygusal ortam oluştu…Herkes rahat nefes aldı…