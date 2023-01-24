Pazar günü 3-0 galip geldiğimiz maçta taraftarın 90 dakika boyunca başkanı ve teknik heyeti istifaya davet etmesi sonrasında az önceki idmana gelen taraftarlar, buzları eritti ve barış elini uzattı. Duygusal ortam oluştu…Herkes rahat nefes aldı…
24 Oca 2023 - 16:19- Spor Güncelleme: 24 Oca 2023 - 16:23
İŞTE ÖZLEDİĞİMİZ TABLO
Hodri meydan’dan takıma tam destek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.