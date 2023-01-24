24 Oca 2023 - 16:51- Ekonomi G: 24 Oca 2023 - 16:55

Zamlı maaş farkları için tarih verildi

Zamlı maaş farklarının ne zaman yatacağı, memur emeklileri tarafından merakla bekleniyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklama geldi.
Zamlı maaş farkları için tarih verildi mask

MEMUR EMEKLİSİ ZAMLI MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Memur emeklileri normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle zamlı maaşlar 15 Ocak'a yetişmemişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, zamlı maaş farklarının yatacağı tarih belli oldu. Buna göre; 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alan memur emeklileri, ek zam farklarını 27 Ocak 2023 Cuma günü alacak.

AYLIK VE EK GÖSTERGE FARKI ÖDEMESİ
5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı almakta olanların 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan aylık farkı ile 15 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan ek gösterge fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2023 Cuma günü ödenmeye başlanacaktır.

24 Oca 2023 - 16:51 - Ekonomi

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