Olay İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatta çalışan işçi Diyar Erginbaş(21) dengesini kaybederek 4. katta asansör boşluğundan aşağı düşerek yaralandı. Olayı gören diğer işçiler durumu 112 Acil Ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkarılan işçi ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan diğer işçi arkadaşları olay sebebiyle sinir krizi geçirdi. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı
24 Oca 2023 - 18:58- Asayiş Güncelleme: 24 Oca 2023 - 19:02
Asansör boşluğuna düşen işçiyi gören işçiler sinir krizi geçirdi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaatın 4. Katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken iş arkadaşları sinir krizi geçirdi
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.