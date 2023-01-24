24 Oca 2023 - 18:58- Asayiş G: 24 Oca 2023 - 19:02

Asansör boşluğuna düşen işçiyi gören işçiler sinir krizi geçirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir inşaatın 4. Katından asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılırken iş arkadaşları sinir krizi geçirdi

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Asansör boşluğuna düşen işçiyi gören işçiler sinir krizi geçirdi mask
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Olay İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatta çalışan işçi Diyar Erginbaş(21) dengesini kaybederek 4. katta asansör boşluğundan aşağı düşerek yaralandı. Olayı gören diğer işçiler durumu 112 Acil Ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından asansör boşluğundan çıkarılan işçi ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan diğer işçi arkadaşları olay sebebiyle sinir krizi geçirdi. Polis kazaya ilişkin inceleme başlattı
# itfaiye, Olay, polis

24 Oca 2023 - 18:58 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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