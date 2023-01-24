24 Oca 2023 - 20:10- Siyaset G: 24 Oca 2023 - 20:13

CHP SKM başkanı belli oldu

CHP Kocaeli'nin 2023 seçimlerinin koordinasyonunu emanet edeceği SKM Başkanı Nazım Gençtürk oldu

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
CHP SKM başkanı belli oldu mask

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve İl Yönetim Kurulu üyeleri partide gerçekleştirdikleri olağan haftalık toplantılarında 2023 Genel Seçimleri’nde örgütün en kritik görevlerinden birini üstlenecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı’nı belirledi. CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu kararıyla SKM Başkanlığı görevine partinin genç ve deneyimli ismi İl Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Nazım Gençtürk getirildi. Gençtürk başkanlığındaki SKM 2023 seçimleri için seçim programlarının planlaması, adayların ve ilçelerin koordinasyonu ve seçim güvenliği başta olmak üzere tüm sürecin sağlıklı işlemesinden sorumlu olacak. Önümüzdeki günlerde SKM sekretaryası oluşturulması ve ilçelerden görevlendirilecek üyelerin davet edilmesi sonrası ilk SKM toplantısı yapılması planlanıyor.
# chp, genç

24 Oca 2023 - 20:10 - Siyaset

Muhabir  Cihat Polat

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.257.413 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit’te 2023 seçimleri için vites yükseltti mask
İzmit’te 2023 seçimleri için vites yükseltti
Sancaklı’dan İzmit Belediyesine mask
Sancaklı’dan İzmit Belediyesine
Nusret Acur, "Kendi hakkımdan feragat ettim" mask
Nusret Acur, "Kendi hakkımdan feragat ettim"
İzmit'te MHP'li Sancaklı'ya Bayrak ŞOKU mask
İzmit'te MHP'li Sancaklı'ya Bayrak ŞOKU
BBP’li Akpınar: Suriyelileri ülkelerine göndermeliyiz mask
BBP’li Akpınar: Suriyelileri ülkelerine göndermeliyiz
“İktidarın tasdikname alma zamanı geldi” mask
“İktidarın tasdikname alma zamanı geldi”
Anket KOCAELİSPOR ŞAMPİYON MU OLUR YOKSA PLAY-OFF'A MI KALIR?
Tüm anketler

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL