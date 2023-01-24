Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı ve İl Yönetim Kurulu üyeleri partide gerçekleştirdikleri olağan haftalık toplantılarında 2023 Genel Seçimleri’nde örgütün en kritik görevlerinden birini üstlenecek olan Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı’nı belirledi. CHP Kocaeli İl Yönetim Kurulu kararıyla SKM Başkanlığı görevine partinin genç ve deneyimli ismi İl Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av. Mehmet Nazım Gençtürk getirildi. Gençtürk başkanlığındaki SKM 2023 seçimleri için seçim programlarının planlaması, adayların ve ilçelerin koordinasyonu ve seçim güvenliği başta olmak üzere tüm sürecin sağlıklı işlemesinden sorumlu olacak. Önümüzdeki günlerde SKM sekretaryası oluşturulması ve ilçelerden görevlendirilecek üyelerin davet edilmesi sonrası ilk SKM toplantısı yapılması planlanıyor.
24 Oca 2023 - 20:10- Siyaset Güncelleme: 24 Oca 2023 - 20:13
CHP SKM başkanı belli oldu
CHP Kocaeli'nin 2023 seçimlerinin koordinasyonunu emanet edeceği SKM Başkanı Nazım Gençtürk oldu
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.