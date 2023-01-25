CHP'li Sait Aydın'a örgütlerden büyük destek

CHP’nin özellikle Gebze bölgesinde en etkin isimlerinden olan, mahalle temsilciliğinden il yöneticiliğine kadar birçok görev üstlenen, Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Üst Kurul Delegesi Sait Aydın, milletvekilliği aday adaylığı için örgütlerden destek alıyor.

İLÇELERİ DOLAŞIYOR

Atatürkçü Düşünce Derneği’nden Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’ne, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden Beylikbağı Spor Kulübü’ne kadar birçok sivil toplum örgütünde yöneticilik ve üyelik görevleri üstlenen Aydın, ilçe ilçe dolaşarak partililerle bir araya geliyor. CHP’nin örgüt emekçilerinden Sait Aydın’ın adaylık yolunda partililerden büyük destek aldığı öğrenildi.