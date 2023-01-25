CHP'li Sait Aydın'a örgütlerden büyük destek

CHP’nin özellikle Gebze bölgesinde en etkin isimlerinden olan, mahalle temsilciliğinden il yöneticiliğine kadar birçok görev üstlenen, Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (KSMMMO) Üst Kurul Delegesi Sait Aydın, milletvekilliği aday adaylığı için örgütlerden destek alıyor.
İLÇELERİ DOLAŞIYOR
Atatürkçü Düşünce Derneği’nden Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’ne, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden Beylikbağı Spor Kulübü’ne kadar birçok sivil toplum örgütünde yöneticilik ve üyelik görevleri üstlenen Aydın, ilçe ilçe dolaşarak partililerle bir araya geliyor. CHP’nin örgüt emekçilerinden Sait Aydın’ın adaylık yolunda partililerden büyük destek aldığı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.